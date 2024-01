Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la 7e réunion du Conseil central d'émulation et de récompense (mandat 2021-2026). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La 7e réunion du Conseil central d'émulation et de récompense (mandat 2021-2026) a eu lieu le 25 janvier à Hanoï, sous la présidence de son chef, le Premier ministre Pham Minh Chinh.Lors de la réunion, le chef du gouvernement a apprécié les résultats obtenus par les mouvements d'émulation patriotique, ainsi que le travail lié à l’émulation et à la récompense en 2023. Il a estimé que ces acquis avaient grandement contribué à la mise en œuvre réussie des tâches politiques du pays.En 2023, le président de la République et le Premier ministre ont pris plus de 1.900 décisions pour récompenser de nombreux collectifs et particuliers ayant eu des réalisations exceptionnelles..., selon un rapport présenté à cette occasion.Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité d’améliorer davantage la sensibilisation pour mobiliser la synergie du grand bloc d'union nationale, surmonter toutes les difficultés et atteindre les objectifs de développement socio-économique en 2024.Les mouvements d'émulation doivent suivre de près les tâches politiques et être adaptés à la situation réelle, a-t-il souligné.Le Premier ministre a demandé aux organes compétents de continuer à chercher à améliorer les mouvements d’émulation existants, tout en lançant de nouveaux mouvements. Il a particulièrement souligné l’importance des mouvements visant à mettre en œuvre le Programme cible national pour le développement socio-économique des zones peuplées d'ethnies minoritaires et des zones montagneuses. Il a également demandé aux organes compétents de préparer le lancement d’un mouvement visant à éliminer les maisons temporaires et vétustes au début du Nouvel An lunaire de Dragon...Enfin, le chef du gouvernement a demandé de mettre en œuvre activement le mouvement d' émulation «Promouvoir le développement d'infrastructures synchrones et modernes ; la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage », ainsi que d’autres mouvements en faveur de l’édification de la Nouvelle Ruralité et du soutien aux personnes défavorisées…-VNA