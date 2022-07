Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA



Dak Lak (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 1er juillet à Dak Lak, une conférence concernant le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité dans les Hauts Plateaux du Centre (Tay Nguyen).



Cette conférence avait pour objet de dresser le bilan de la mise en œuvre de la Résolution n° 10-NQ/TW du 18 janvier 2002 et de la Conclusion n° 12-NQ/TW du 24 octobre 2011 du Bureau politique sur le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité au Tay Nguyen.



Selon le Premier ministre, après 20 ans de mise en œuvre de la Résolution 10-NQ/TW et 10 ans de mise en œuvre de la Conclusion 12-NQ/TW, le Tay Nguyen a réalisé plusieurs avancées socio-économiques. Le PIB local a atteint environ 287.000 milliards de dongs en 2020, soit 14 fois plus qu’en 2022. De 2002 à 2020, la région a enregistré une croissance moyenne de 7,98%.



Toutefois, le Tay Nguyen se heurte encore à de nombreuses difficultés. Son développement reste toujours en deçà de ses grands potentiels et avantages, a indiqué le chef du gouvernement.



Les Hauts Plateaux du Centre sont une zone stratégique, a-t-il affirmé, ajoutant qu’œuvrer pour un développement rapide et durable de la région était une responsabilité du système politique.



Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de promouvoir le dynamisme, l’autonomie, la créativité et l’innovation des Hauts Plateaux du Centre. Il a souligné l’importance du développement de l’économie verte, circulaire et riche en identité culturelle, de la modernisation des infrastructures, de la protection de l’écosystème, de la garantie de la sécurité des ressources en eau, de la stabilité politique…