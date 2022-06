Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la conférence. Photo: VNA



Can Tho (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé ce mardi matin 21 juin, dans la ville de Can Tho (Sud), une conférence sur la promulgation du plan directeur du delta du Mékong et la promotion des investissements dans la région pour 2021-2030.

Cette conférence, placée sous le thème "Delta du Mékong : Nouvelle pensée - Nouvelle vision - Nouvelles opportunités - Nouvelles valeurs", a réuni des ministres, des présidents de Comités populaires de niveau provincial, des représentants de groupes économiques nationaux et étrangers, ainsi que des ambassadeurs et des dirigeants d'organisations internationales au Vietnam.

Les participants ont discuté du développement du delta du Mékong dans les temps à venir.

Les débats ont porté notamment sur la restructuration de l'agriculture, l’attraction des investissements dans l'industrie de transformation, le développement des infrastructures d'irrigation, la promotion du commerce pour les produits agricoles, le développement des énergies renouvelables, la culture, les sports et le tourisme, et la connectivité régionale…

Vernissage de l'exposition de photos "Delta du Mékong - Aspiration au développement". Photo: VNA



Ils ont en outre parlé du rôle de Can Tho, du développement des liens entre le delta du Mékong, Ho Chi Minh-Ville et la région économique clé du Sud. Des mesures visant à promouvoir une économie maritime durable associée à la protection de l'écosystème des mangroves et des côtes, à la résilience aux catastrophes naturelles et à l'adaptation au changement climatique, ont également été abordées.

Lors de l’événement, des engagements pour financer la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes et projets de développement d'infrastructures dans le cadre du plan directeur ont été annoncés.

En outre, le vernissage de l’exposition de photos "Delta du Mékong - Aspiration au développement" a eu lieu le même jour. -VNA