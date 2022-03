Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu jeudi 10 mars à Hanoi l’ambassadrice du Canada, Deborah Paul venue prendre congé au terme de son mandat au Vietnam, a exhorté les deux pays à continuer de renforcer leurs liens florissants.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et l’ambassadrice du Canada, Deborah Paul, à Hanoi, le 10 mars. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a proposé aux deux pays de continuer à promouvoir leur coopération, notamment en matière d’économie, de commerce, d’investissement, de réponse aux épidémies et aux changements climatiques, de croissance verte et durable, et de formation des ressources humaines de qualité.

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié les contributions positives de l’ambassadrice au développement des relations de partenariat intégral Vietnam-Canada de manière efficace et substantiel dans tous les domaines. En 2021, le commerce bilatéral a atteint plus de 6 milliards de dollars, en hausse de 19% par rapport à 2020.

Il a remercié le gouvernement et le peuple du Canada d’avoir fourni des vaccins au Vietnam par le biais du mécanisme COVAX, contribuant à aider le Vietnam à s’adapter en toute sécurité et avec souplesse, à contrôler efficacement l’épidémie, à se rouvrir en toute confiance, à relancer et à développer ses activités socio-économiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a égament demandé au Canada de continuer à soutenir et à créer des conditions favorables pour les produits vietnamiens, en particulier les produits agricoles, les fruits de saison, les noix de cajou et le café.

Il a exprimé ses remerciements et demandé au Canada de continuer de créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant au Canada, et à aider les étudiants vietnamiens à revenir poursuivre leurs études au Canada.

L’ambassadrice Deborah Paul a remercié le gouvernement du Vietnam d’avoir pris des mesures efficaces pour soutenir et vacciner tôt les étrangers au Vietnam pendant l’épidémie, louant le Vietnam pour sa couverture vaccinale très élevée que de nombreux pays du monde pourront s’inspirer.

Elle a hautement apprécié les engagements très significatifs et importants du Vietnam lors de la COP26, affirmant que le gouvernement canadien poursuivra son aide au Vietnam dans des domaines tels que la réponse aux épidémies et la lutte contre les changements climatiques, l’exportation des produits agricoles, la réduction de la pauvreté; et continuera à soutenir la communauté vietnamienne et les étudiants vietnamiens au Canada.

La diplomate canadienne a remercié le Vietnam d’avoir soutenu le Canada dans les négociations d’un accord de libre-échange et dans la promotion du partenariat stratégique entre le Canada et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Les deux pays ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration pour apporter des contributions positives au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde. – VNA