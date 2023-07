Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre lao de la Santé Bounfeng Phoummalaysith. Photo : VNA

Hanoï, 21 juillet (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 21 juillet à Hanoï pour le ministre lao de la Santé Bounfeng Phoummalaysith, l'assurant que le Vietnam se tient toujours aux côtés du Laos et offre tout son soutien possible pour surmonter les difficultés et prospérer ensemble.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les deux ministères de la Santé élaborent conjointement des plans pour concrétiser et réaliser efficacement les accords de haut niveau conclus par les deux pays, notamment en continuant à partager leurs expériences, notamment en matière de transformation numérique, d'examen médical et de traitement à distance et créer les conditions permettant aux citoyens lao d'accéder à des examens médicaux et à des traitements dans les hôpitaux vietnamiens.Les deux parties doivent intensifier la formation des ressources humaines en soins de santé pour répondre aux besoins actuels du Laos, en particulier pour les hôpitaux de l'amitié Vietnam-Laos à Houaphan et Xiangkhouang, a déclaré le Premier ministre, ajoutant que les deux ministères devraient également étudier la révision de l'accord sur la quarantaine sanitaire dans les zones frontalières et travailler en étroite collaboration lors de forums régionaux et mondiaux sur le terrain.Il a noté que récemment, le Comité populaire de la province de Nghe An et les autorités de la province de Xiangkhouang ont organisé une cérémonie pour mettre en service un hôpital de l'amitié de 200 lits, et a suggéré que les deux ministères offrent un soutien professionnel pour assurer le fonctionnement efficace de l'hôpital.Le ministre Bounfeng Phoummalaysith, pour sa part, a remercié le Vietnam pour son soutien actif au secteur médical lao, en particulier dans la formation du personnel, l'aide aux citoyens lao pour les examens et les traitements au Vietnam, et dans la lutte contre le COVID-19.Informant l'hôte des résultats de sa séance de travail avec son homologue vietnamien, le ministre lao a exprimé son souhait de continuer à favoriser la coopération avec le Vietnam dans les soins de santé, en particulier dans la formation des ressources humaines, la médecine traditionnelle, la production pharmaceutique et de vaccins, la prévention et le contrôle des maladies dans les zones frontalières, et l'achèvement du projet d'hôpital de l'amitié Vietnam-Laos à Houaphan.Il s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec le ministère vietnamien de la Santé pour mener à bien des programmes, des projets et des activités conjointes spécifiques, comme suggéré par le Premier ministre, contribuant à promouvoir davantage la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.Le Laos est prêt à accueillir les investisseurs vietnamiens dans le secteur de la santé, a-t-il déclaré.- VNA