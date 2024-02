Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite jeudi 8 février au personnel médical et aux patients de l’Hôpital de l’amitié Vietnam-Allemagne et de l’Hôpital central de pédiatrie de Hanoi, à l’approche du Nouvel An lunaire (Têt).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend visite à des patients de l'Hôpital de l'amitié Vietnam-Allemagne, le 8 février. Photo : VNA

Il a salué le dévouement du personnel médical qui est en service à l’approche de la plus grande fête des retrouvailles familiales, et a fait l’éloge des contributions importantes du secteur de la santé au cours des dernières années, en particulier dans la lutte contre le Covid-19.Le chef du gouvernement a exprimé l’espoir que l’Hôpital renforcera la recherche scientifique et la diffusion des acquis, en particulier dans les domaines où il est performant, s’engagera dans le processus de transformation numérique, et aidera les hôpitaux à la base à former des ressources humaines.A cette occasion, il a demandé aux autorités compétentes d’intensifier leur contrôle de l’utilisation et du transport des pétards ainsi que de la consommation de boissons alcoolisées lors des déplacements du domicile au travail, et d’assurer l’hygiène et la sécurité alimentaire afin de limiter les accidents.