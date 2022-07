Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité et travaillé avec des unités d'expertise de l’ADN des restes de martyrs pendant la guerre que sont l'Institut médico-légal de l'armée du ministère de la Défense ; l’Institut national de médecine légale du ministère de la Santé ; l’Institut de biotechnologie, l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies du Vietnam.

Entre 2011 et le 31 décembre 2021, les unités ont reçu plus de 41.000 échantillons. Près de 1.400 restes de martyrs ont été identifiés.

Pham Minh Chinh a souligné que ces jours-ci, l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée célèbrent solennellement le 75e anniversaire de la Journée des Invalides et des Morts pour la Patrie avec de nombreuses activités significatives pour exprimer leur gratitude aux anciens combattants révolutionnaires, aux mères héroïques vietnamiennes, aux soldats blessés, aux proches des martyrs et aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie.

Il a affirmé l’attention du Parti, de l’État et du peuple aux Invalides de guerre et des proches des martyrs pour soulager leur douleur spirituelle à travers des actions pratiques, dont le travail de recherche, de collecte et d'identification des restes des martyrs manque d'informations. C'est une tâche politique importante et la responsabilité de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l'armée. Cette tâche est très difficile et compliquée, nécessitant une coordination étroite entre les ministères, secteurs, agences et localités, et aussi le soutien actif des organisations et des individus.

A cette occasion, le Premier ministre a reconnu et hautement apprécié les efforts, les résultats obtenus par les ministères, secteurs et localités dans la mise en œuvre de cette tâche. Il a dirigé l’examen des mécanismes et des politiques sur le travail de reconnaissance et la recherche, le rassemblement et l'identification des martyrs, en particulier.

Pham Minh Chinh a demandé de faire rapport pour obtenir un financement supplémentaire pour renforcer, investir et moderniser des équipements d'expertise de l'ADN. - VNA