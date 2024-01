Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la position, le rôle et l’importance de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh (HCMA) dans la formation du personnel, samedi 6 janvier, lors d’une séance de travail avec des représentants de l’académie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la séance de travail avec des représentants de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh (HCMA). Photo : VNA

Selon le chef du gouvernement, l’académie a hérité de sa glorieuse histoire et de ses traditions, remplissant pleinement les tâches assignées par le Parti et l’État, contribuant de manière significative à la construction et à la défense nationales et réalisant des percées stratégiques dans le développement des ressources humaines.Il a souligné la nécessité pour l’académie de suivre de près les politiques et orientations du Parti et de l’État, et de continuer à innover de manière forte et complète dans tous les aspects de son fonctionnement pour accomplir de manière excellente ses tâches.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté l’académie à renforcer davantage la formation et la recherche scientifique, la coopération internationale et la consultation politique.L’académie doit faire preuve d’une grande détermination politique et s’efforcer constamment d’affirmer son identité et sa position en tant que centre national de premier plan dans la formation des dirigeants du Parti et de l’État, a-t-il déclaré.Elle doit toujours agir en tant qu’une équipe en laquelle le Parti et le peuple ont une confiance absolue en termes de politique, d’idéologie, de moralité révolutionnaire, de style de vie et de comportement, a-t-il ajouté.Il est nécessaire d’accorder une attention particulière au travail de construction du Parti dans l’académie, à la lutte contre la corruption et d’autres phénomènes négatifs, ainsi qu’à «l’auto-évolution» et à «l’auto-transformation», a indiqué le dirigeant.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement soutenait et accompagnait toujours l’académie, exprimant sa conviction que l’établissement accomplira ses tâches en 2024 et apportera une plus grande contribution à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie. – VNA