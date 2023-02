Bandar Seri Begawan (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s’est entretenu samedi 11 février avec le sultan du Brunei, Hassanal Bolkia, juste après avoir rencontré des membres de la Maison de Bolkiah dans la capitale Bandar Seri Begawan.

Le sultan du Brunei Hassanal Bolkia et le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Le sultan Hassanal Bolkia a affirmé que le Brunei chérissait toujours et souhaitait continuer à développer son partenariat avec le Vietnam, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’éducation et de l’agriculture.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a pour sa part transmis les salutations des dirigeants vietnamiens au sultan du Brunei et à la famille royale. Il a souligné la politique constante du Vietnam consistant à valoriser le développement d’un partenariat intégral avec le Brunei.

Il a exprimé sa conviction que le Brunei réalisera bientôt la Vision du Brunei 2035 (Wawasan Brunei 2035), devenant une économie au développement dynamique et durable.

Les deux dirigeants ont hautement apprécié le développement efficace du partenariat intégral bilatéral dans divers domaines, de la politique, de la défense et de la sécurité à l’économie, au commerce, à l’investissement, en passant par la coopération maritime, l’énergie, l’éducation et la formation. En particulier, le commerce bilatéral a progressé de 134% par an pour atteindre 725,8 millions de dollars l’an dernier.

Dans les temps à venir, les deux parties continueront à faciliter les visites à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement le Comité de coopération bilatérale au niveau ministériel et d’importants accords de coopération, en particulier le Plan d’action sur la mise en œuvre du partenariat intégral Vietnam-Brunei pour la période 2023-2027, qui a été signé à cette occasion.

Ils se sont engagés à stimuler la croissance du commerce dans une direction plus diversifiée et équilibrée, à envisager la possibilité de créer une co-entreprise sur l’exploitation, la culture et la transformation des produits aquatiques, ainsi qu’à rechercher des opportunités dans de nouveaux domaines de coopération tels que l’économie numérique, l’économie circulaire et la réponse au changement climatique.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh lors de son entretien avec le sultan du Brunei Hassanal Bolkia. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé que le Brunei crée des conditions favorables pour que les marchandises vietnamiennes entrent dans le pays, en particulier le riz et les produits agricoles répondant aux normes Halal. Il a également promis tout le soutien possible pour que les entreprises de Brunei fassent des affaires au Vietnam.

Il a également proposé une coordination accrue pour relier les deux économies afin d’en faire des économies indépendantes et autonomes qui s’intègrent largement et efficacement dans le monde.

Les deux dirigeants se sont engagés à renforcer la coopération dans d’autres domaines importants tels que la défense, la sécurité et les activités maritimes, notamment en maintenant l’efficacité de la hotline pour soutenir les activités de pêche et partager des informations sur l’application de la loi en mer. Ils permettront également de renforcer les liens en matière d’éducation et de formation, de tourisme et de connectivité ainsi que d’augmenter la fréquence des vols commerciaux directs.

Sur les questions régionales et mondiales, ils ont promis de poursuivre une coordination étroite dans les forums régionaux et mondiaux, de maintenir la solidarité et de défendre le rôle central de l’ASEAN.

Ils ont réaffirmé l’importance de la paix, de la stabilité, de la sûreté, de la sécurité et de la liberté de navigation en Mer Orientale ; de maintenir conjointement la solidarité et la position commune de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale et de s’efforcer de progresser dans la négociation d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC).

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité le sultan et la reine du Brunei à se rendre au Vietnam à un moment qui leur conviendra. Le sultan Hassanal Bolkia a accepté son invitation avec plaisir et a souhaité visiter le Vietnam aussi rapidement possible.

A l’issue de leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature et à l’échange du Plan d’action sur la mise en œuvre du partenariat intégral Vietnam-Brunei pour la période 2023-2027 et d’une note diplomatique sur l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels entre le Vietnam et le Brunei. – VNA