Quang Binh (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu le 22 décembre un vibrant hommage au général Vo Nguyên Giap lors d’une cérémonie nationale de commémoration de son 110e anniversaire de naissance dans la ville de Dông Hoi, province de Quang Binh.

Programme artistique spécial en l’honneur du 110e anniversaire de naissance du général Vo Nguyên Giap. Photo : VNA



Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, le président de la République Nguyên Xuân Phuc et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê ont envoyé des corbeilles de fleurs en guise de félicitations à la cérémonie préludée par un programme artistique spécial.



Le camarade Vo Nguyên Giap est le premier commandant en chef de l’Armée populaire du Vietnam (APV), a indiqué le Premier ministre Pham Minh Chinh, saluant la volonté et l’énergie extraordinaire, les efforts inlassables du "frère aîné" de l’APV promu général à l’âge de 37 ans.



Vo Nguyên Giap est né le 25 août 1911, dans le village de An Xa, district de Lê Thuy, province de Quang Binh (Centre). Enfant d’une famille pauvre, il grandit sur une terre aride fouettée par un vent chaud et sec, venant du Laos. Adulte, il prend part aux activités révolutionnaires et devient un général hors pair.



Sa vie et son oeuvre sont liées à la guerre de libération nationale, à l’histoire de la formation et de la croissance des forces armées populaires. Il est un brillant et proche disciple du Président Hô Chi Minh, le compagnon d’armes des dirigeants du Parti communiste et de l’Etat du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie nationale de commémoration du 110e anniversaire de naissance du général Vo Nguyên Giap. Photo : VNA



Le chef du gouvernement a rappelé les contributions du "général légendaire" et "génie militaire" aux grandes victoires de la Révolution vietnamienne pendant les tournants historiques après la Révolution d’août en 1945 et les campagnes militaires dans les guerres de résistance contre les agresseurs français et américains.



En qualité de commandant en chef, le général Vo Nguyên Giap a pris "la décision la plus difficile de ma carrière de commandant en chef", celle de changer de plan, de passer de la stratégie "attaque éclair, victoire rapide" à celle d’"attaque sûre, progression sûre".



En 1954, il avait ainsi infligé dans la cuvette de Diên Biên Phu une cuisante défaite aux troupes colonialisatrices françaises, événement fondateur de l’émergence d’un Vietnam indépendant et de la fin de la domination française en Indochine.



C’est aussi le général Vo Nguyên Giap qui a approuvé la décision de former la colonne de troupe d’Est et donné l’ordre "d’agir avec la rapidité de l’éclair" et "de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace" pour maintenir le rythme des progressions pour attaquer directement sur le dernier repaire de l’ennemi dans la campagne Hô Chi Minh d’avril 1975 conduisant à la libération du Sud et à la réunification du pays.

Durant plus de 80 ans de riches activités révolutionnaires, la vie du général Vo Nguyên Giap est étroitement liée à la cause de la libération nationale, de l’édification et de la défense de la Patrie, a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le chef du gouvernement a appelé à cette occasion à étudier et à suivre l’exemple du général Vo Nguyên Giap et des illustres devanciers vietnamiens, à hériter brillamment de l’œuvre révolutionnaire glorieuse du Parti et du peuple vietnamien pour s’efforcer de rendre le pays de plus en plus développé et prospère, à défendre fermement la Patrie bien-aimée.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visitant le commandement militaire de la province de Quang Binh. Photo : VNA

Il a exhorté les administrations, secteurs et localités, tous les officiers et soldats, la communauté des entreprises, le peuple entier et les compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger à faire valoir le patriotisme, l’autonomie, la solidarité, la grande union nationale pour réaliser avec succès la résolution du 13e Congrès national du Parti pour rendre le peuple riche, le pays puissant, démocratique, équitable et civilisé.

Avant la cérémonie de commémoration, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé offrir de l’encens à Président Hô Chi Minh et aux martyrs au temple dédié au Président Hô Chi Minh sur la Place Hô Chi Minh dans la ville de Dông Hoi.

Le chef du gouvernement a également visité et encouragé les cadres et soldats de la 4e circonscription militaire et le commandement militaire de la province de Quang Binh, et rendu visite aux familles bénéficiaires des politiques sociales dans cette localité. – VNA