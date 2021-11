Le Premier ministre Pham Minh Chinh (3e de gauche à droite) assiste à la cérémonie de donation pour soutenir le Vietnam contre l'épidémie de COVID-19. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré la communauté vietnamienne au Royaume-Uni et en Irlande dans l'après-midi du 31 octobre (heure locale).

Le chef du gouvernement a affirmé que la communauté vietnamienne d'environ 100.000 personnes au Royaume-Uni a contribué à favoriser l'amitié et la coopération entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors de la rencontre avec la communauté vietnamienne au Royaume-Uni. Photo : VNA

Il a apprécié la communauté vietnamienne au Royaume-Uni et en Irlande pour sa solidarité et sa bonne intégration dans la société du pays d'accueil, et a partagé les difficultés auxquelles les Vietnamiens d'outre-mer ont été confrontés en raison de la pandémie de COVID-19.

Le Premier ministre a souhaité que les Viet kieu continuent de valoriser l'esprit de solidarité pour surmonter les difficultés, de respecter la loi du pays hôte, de promouvoir l'image du pays et du peuple vietnamiens auprès des amis étrangers, contribuant ainsi au développement du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la rencontre avec des représentants de la communauté vietnamienne au Royaume-Uni. Photo : VNA

Informant la communauté de la situation au Vietnam et des politiques extérieures du pays, le Premier ministre a souligné que le Parti et l'État accordaient toujours une grande attention aux Viet kieu et les considéraient comme une partie indispensable de la nation et une ressource du pays, ainsi qu'un facteur important, contribuant au renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Vietnam et les autres pays. Tous les Vietnamiens, vivant à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, sont traités de la même manière, a-t-il souligné. -VNA