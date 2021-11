Paris, 4 novembre (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en France, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré jeudi matin, 4 novembre (heure locale), avec des dirigeants des géants économiques français.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le directeur général du groupe gazo-pétrolier Total, Patrick Pouyanne. Photo : VNA



Lors de la rencontre, le directeur général du groupe gazo-pétrolier Total, Patrick Pouyanne, s'est dit très intéressé par le marché vietnamien et a exprimé sa volonté de renforcer la coopération dans les projets d'énergies renouvelables.



Le Premier ministre a suggéré à Total de continuer à accroître ses investissements dans les années à venir dans les domaines forts, en garantissant l'efficacité des deux côtés, en veillant à répondre rapidement aux changements de tendances en matière d'utilisation de l'énergie et au développement durable du Vietnam.



Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que le Vietnam souhaite recevoir des opinions de Total et d'autres investisseurs en termes de politiques, de planification, etc. Il a indiqué qu'il y aura plus de réunions pour écouter les avis des entreprises, notamment des investisseurs étrangers.

Le Premier ministre travaille avec le président d'Eurocham au Vietnam Alain Cany et des dirigeants de nombreuses grandes entreprises françaises. Photo : VNA



Lors d'un petit-déjeuner de travail avec le président d'Eurocham au Vietnam Alain Cany et des dirigeants de nombreuses grandes entreprises françaises, le Premier ministre a suggéré aux entreprises de mettre en œuvre des activités de coopération et d'investissement au Vietnam et donner leurs opinions sur les politiques menées avec le gouvernement vietnamien dans un esprit « gagnant-gagnant », notamment conformément à la tendance du développement durable, de la réduction des émissions, de la transformation verte, de la transformation numérique, etc.

Le dirigeant vietnamien a informé les investisseurs des grandes orientations du Vietnam dans trois avancées stratégiques : les institutions, les ressources humaines, les infrastructures ; partage une feuille de route pour une adaptation sûre et flexible, un contrôle efficace de l'épidémie de COVID-19, une réouverture sûre de l'économie ainsi que des opportunités d'investissement au Vietnam.



Également lors de la séance de travail, les ministres accompagnant le Premier ministre ont répondu à de nombreuses questions auxquelles s’intéressent les investisseurs, et fourni plus d'informations sur l'environnement et les opportunités d'investissement des entreprises au Vietnam.



Les chefs d'entreprises françaises ont exprimé leur satisfaction et leur confiance dans la politique et le potentiel de coopération avec le Vietnam et ont affirmé leur engagement et leur volonté de poursuivre les investissements à long terme au Vietnam.- VNA