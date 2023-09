New York (VNA) - A l'occasion de sa participation au débat général de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 20 septembre (heure locale), Mme Aurélia Nguyen, directrice des programmes de GAVI, Alliance du Vaccin.

Le Premier ministre a remercié Mme Aurélia Nguyen pour son soutien extrêmement précieux au Vietnam pendant la période la plus difficile de la pandémie de COVID-19. Il a demandé personnellement à GAVI et à Mme Aurelia Nguyen d'accroître leur soutien au Vietnam dans l'accès aux vaccins pour prévenir les épidémies, de soutenir le Vietnam dans l'élaboration de stratégies et de plans pour améliorer l'expansion de la vaccination et recevoir des transferts de technologie de vaccins à ARN messager, d’aider le Vietnam à se connecter avec des experts, organisations et entreprises réputés et prêts à coopérer avec des partenaires vietnamiens.



Mme Aurélia Nguyen a souhaité une coopération bilatérale continue dans le futur pour produire des vaccins contre les épidémies, tout en affirmant son soutien au Vietnam dans la mise en œuvre de programmes de vaccination contre les maladies courantes.

A cette occasion, le dirigeant vietnamien a décerné à Mme Aurélia Nguyen l’Ordre de l'Amitié de l'État du Vietnam pour reconnaître son soutien important à la prévention du COVID-19, notamment l'accès aux précieuses ressources vaccinales pendant la période la plus difficile de la pandémie.

La directrice des programmes de GAVI a affirmé qu'elle continuerait à coopérer étroitement et efficacement avec le secteur de la santé vietnamien à travers de nouveaux projets de déploiement de vaccins dans le cadre du Programme élargi de vaccination des enfants vietnamiens et d'autres activités visant à éliminer la rougeole et la rubéole, à améliorer la qualité de la vaccination et à soutenir la conservation des vaccins.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Gerd Müller, directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI). Photo : VNA

Le même jour à New York, aux États-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Gerd Müller, directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI). Il a hautement apprécié les efforts de l'ONUDI et de son directeur général pour soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de trois percées stratégiques dans les infrastructures, les ressources humaines et les institutions, et édifier une économie de marché à orientation socialiste.

Le chef du gouvernement vietnamien a demandé à l'ONUDI d'aider le Vietnam à mettre en œuvre la stratégie de développement industriel jusqu'en 2025, avec une vision jusqu'en 2035, avec la priorité accordée aux politiques industrielles, au développement industriel à bas carbone et résilient au changement climatique, à l’amélioration de la compétitivité des industries vietnamiennes, aux domaines comme la transformation, la fabrication, l'innovation, la croissance verte…

Gerd Müller a affirmé qu'il soutiendrait le Vietnam dans les économies d'énergie et la décarbonisation de l'industrie, le développement des systèmes d'innovation alimentaire et des chaînes de valeur agricoles, ainsi que les secteurs industriels de transformation, d'industrie rurale..., conformément aux grandes priorités du Vietnam.

Il a déclaré que l'ONUDI se coordonnerait étroitement avec la partie vietnamienne pour approuver prochainement le Programme national de coopération pour la période 2023-2027 comme base pour les activités de coopération entre les deux parties dans les temps à venir, et a également proposé que les deux parties recherchent conjointement le possibilité d'une coopération trilatérale entre le Vietnam, l'ONUDI et un pays en développement.



A cette occasion, le Premier ministre a invité Gerd Müller à se rendre au Vietnam pour promouvoir davantage d'opportunités de coopération entre les deux parties, contribuant ainsi à aider le Vietnam à atteindre son objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur, doté d'un secteur industriel fort en 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. - VNA