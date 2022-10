Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu samedi, 22 octobre, au siège du gouvernement, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres en visite officielle au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. Photo : VNA

Le Vietnam souhaite continuer de bénéficier de l’expertise onusienne pour réussir ses trois principaux chantiers, à savoir le perfectionnement des institutions, le développement des ressources humaines et la modernisation des infrastructures socioéconomiques, lui a-t-il déclaré.

Les défis mondiaux ne pourront être réglés que grâce à une approche globale et inclusive qui implique l’ensemble des populations, a-t-il poursuivi. Le Vietnam est prêt à contribuer aux travaux communs de l’ONU, a-t-il assuré.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Le secrétaire générale de l’ONU, Antonio Guterres, a de son côté promis d’intercéder auprès des instances onusiennes pour aider le Vietnam à réussir une relance post-Covid qui soit verte, durable et résiliente.

António Guterres a affirmé que les Nations Unies et lui-même continueront à prêter attention et à soutenir les priorités de développement du Vietnam, et s'est engagé à continuer à promouvoir la relation Vietnam-ONU pour un développement intégral et efficace. Le Secrétaire général des Nations Unies souhaite que les deux parties coopèrent étroitement dans les efforts visant à assurer la sécurité alimentaire, énergétique, lutter contre le changement climatique, promouvoir les droits de l'homme, développer le numérique, servir les habitants...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. Photo : VNA

Les deux dirigeants ont partagé leurs préoccupations devant les crises alimentaire et énergétique mondiales actuelles. D’après eux, ces crises, qui ont été provoquées par la pandémie, le dérèglement climatique et les différents conflits, compromettront l’atteinte des objectifs de développement durable.

Ils ont également convenu d'accroître la coopération entre l'ASEAN et l'ONU, attachant de l'importance au rôle de l'ASEAN, et au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. - VNA