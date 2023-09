Hanoï, 14 septembre (VNA) - Le Vietnam attache toujours une grande importance et accorde la plus haute priorité au maintien et au développement de ses relations privilégiées avec le Laos, les considérant comme un atout précieux avec un rôle important dans la cause révolutionnaire de chaque pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre lao du Plan et de l'Investissement Khamchen Vongphosy. Photo : VNA

C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une rencontre le 14 septembre avec à Hanoï le ministre du Plan et de l'Investissement Khamchen Vongphosy en visite de travail au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux deux ministères du Plan et de l'Investissement et aux deux comités de coopération des deux pays de travailler plus étroitement ensemble et a exhorté les autres ministères, secteurs et localités à collaborer plus étroitement, promouvoir activement leurs mécanismes de collaboration, tout en renforçant l'efficacité du mécanisme du Comité de coopération.



Les deux parties doivent se coordonner étroitement pour préparer la 46e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos et achever le plan de coopération Vietnam-Laos pour 2023, contribuant ainsi à concrétiser les accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays avec des résultats concrets et de nouveaux résultats, a-t-il déclaré.



En particulier, les deux parties devraient renforcer la connectivité économique, en particulier les connexions dans les transports, envisager de déployer le projet ferroviaire Vientiane-Vung Ang, dégager des obstacles rencontrés par les grands projets communs et lancer de nouveaux projets de coopération, a-t-il déclaré.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Il a souligné la nécessité de promouvoir les activités d'investissement des entreprises des deux parties avec des mécanismes et des politiques appropriés, tout en optimisant les avantages de chacun pour se compléter en termes de marchés et de matériaux, et en mettant en œuvre des mesures visant à renforcer le commerce bilatéral.



Le dirigeant vietnamien a suggéré que les deux parties continuent de renforcer leurs relations politique et diplomatiques et les rencontres entre les dirigeants des ministères, des secteurs et des localités, promouvoir la coopération en matière de sécurité et de défense, se coordonner pour garantir la stabilité politique, la sécurité et l’ordre dans chaque pays, en particulier le long de la frontière commune, et collaborer étroitement dans les forums multilatéraux.



Pour sa part, Khamchen Vongphosy a informé son hôte des résultats de la réunion à mi-mandat du Comité de coopération entre les deux pays. Il a proposé au Vietnam de continuer à soutenir le Laos dans son rôle de président de l'ASEAN en 2024.



Le ministre lao a affirmé que son ministère et le Comité de coopération Laos-Vietnam ainsi que lui-même continueraient à travailler dur pour favoriser la collaboration entre les deux pays et concrétiser les accords et les orientations des hauts dirigeants des deux pays, renforçant ainsi la coopération, la grande amitié, la solidarité particulière et intégrale entre les deux pays.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a promis que le Vietnam se tiendrait toujours aux côtés du Laos et soutiendrait le pays voisin dans son rôle de président de l'ASEAN 2024. - VNA