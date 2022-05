Photo: VNA

Los Angeles (VNA) – Dans le cadre de sa tournée aux États-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré mardi après-midi 17 mai l’adjointe au maire de la ville de Los Angeles, Nina Hachigian.



Nina Hachigian a exprimé son plaisir de rencontrer le Premier ministre Pham Minh Chinh avant de transmettre les salutations chaleureuses du maire de Los Angeles au chef du gouvernement vietnamien.



En tant qu'ancienne ambassadrice des États-Unis auprès de l'ASEAN, Nina Hachigian a déclaré être toujours consciente de l’importance des relations entre les États-Unis et le Vietnam.



Los Angeles, la deuxième plus grande ville américaine mais la plus grande contributrice au PIB américain, compte une très grande communauté vietnamienne. Los Angeles souhaite toujours promouvoir la coopération et les échanges avec le Vietnam, a souligné Nina Hachigian.



Rappelant l’ouverture d’une filiale du constructeur automobile vietnamien Vinfast dans sa ville, elle a déclaré s’attendre à l’ouverture de bureaux de représentation d’autres sociétés vietnamiennes à Los Angeles.



Le maire de Los Angeles souhaite renforcer la coopération avec Vietnam cette année, tisser des relations de jumelage avec Hanoi et accueillir plus de vols directs du Vietnam, a-t-elle ajouté.



Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié l’adjointe au maire pour sa volonté de promouvoir les relations bilatérales avant d’exprimer le souhait d’édifier les liens entre des villes vietnamiennes et Los Angeles qui, selon lui, serviront de base aux deux parties pour promouvoir leur coopération dans l’économie, la culture, les sciences et technologies, la transformation numérique, la résilience au changement climatique.



Le chef du gouvernement vietnamien a espéré promouvoir les exportations vietnamiennes de produits agricoles et aquatiques vers les Etats-Unis, dont Los Angeles, affirmant que les produits vietnamiens pouvaient répondre à tous les exigences du marché américain.



Il a suggéré à l’adjointe au maire de prêter attention à l’investissement des sociétés vietnamiennes dans sa ville avant d’informer de l’intention de la compagnie aérienne Vietjet d’ouvrir une ligne directe vers Los Angeles et de celle d’autres sociétés vietnamiennes d’ouvrir des filiales dans cette ville.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé d’encourager des entreprises américaines, dont celles de Los Angeles, à investir au Vietnam, notamment dans le divertissement et la culture.



Les États-Unis arbitrent plus de deux millions de Vietnamiens qui constituent une passerelle entre les deux pays. Le nombre de Vietnamiens suivant des études aux États-Unis, dont Los Angeles, augmente de plus en plus.



Ainsi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a-t-il suggéré aux autorités locales de créer les conditions favorables pour que ces étudiants puissent suivre leur cursus en toute sécurité, conformément à la loi américaine.



Il a invité le maire de Los Angeles et son adjointe Nina Hachigian à effectuer une visite au Vietnam pour discuter des mécanismes de coopération concrets. – VNA