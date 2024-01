Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh lors du dialogue stratégique national Vietnam-WEF à Davos, en Suisse. Photo : VNANhập mô tả cho ảnh

Berne, 17 janvier (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a appelé le Forum économique mondial (FEM) et ses membres à poursuivre leur coopération avec le Vietnam et a invité les investisseurs à accroître leurs investissements dans des domaines prioritaires tels que l'innovation, les sciences de haute qualité, les technologie, notamment la technologie des semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh dans son discours le 16 janvier (heure locale) lors du dialogue stratégique national Vietnam-WEF à Davos, en Suisse, avec la participation d'une soixantaine de dirigeants de groupes mondiaux.L'événement, organisé dans le cadre du 54e Forum économique mondial, vise à présenter la stratégie de développement socio-économique du Vietnam, les domaines prioritaires d'attraction des investissements et les politiques spécifiques que le gouvernement déploiera à l'avenir pour attirer les investisseurs.Dans son discours, le Premier ministre vietnamien a déclaré que la transformation, la recherche et la création de nouveaux moteurs de croissance sont des tendances objectives et inévitables dans le monde d'aujourd'hui, et a présenté les quatre principaux groupes de solutions du Vietnam pour créer de nouveaux moteurs de croissance.Quatre solutions comprennent : revoir et améliorer les institutions et les lois afin de créer les conditions les plus favorables pour les entreprises et les investisseurs ; développer les infrastructures, en particulier les infrastructures stratégiques telles que les transports, le numérique et la réponse au changement climatique ; améliorer la qualité des ressources humaines; restructurer l'économie associée à des modèles de croissance innovants, en donnant la priorité au développement des industries des énergies renouvelables, à la transformation verte, à la transformation numérique, à l'industrie des semi-conducteurs et à la promotion de l'innovation.Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam accélérait la transformation économique, renouvelait les anciens moteurs de croissance (investissement, exportation, consommation) et promouvait de nouveaux moteurs de croissance ; outre la transformation numérique, la transformation verte, le développement de l'économie circulaire, l'économie collaborative, l'économie de la connaissance.De même, a-t-il souligné, le Vietnam persiste dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autodétermination, de diversification et de multilatéralisation de ses liens, étant un ami et un partenaire fiable, un membre responsable de la communauté internationale ; poursuivre la politique de défense des « quatre non » ; protéger fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité, l'intégrité territoriale, assurer la stabilité politique, la sécurité et l'ordre social, maintenir un environnement pacifique et stable pour le développement ; construire une économie indépendante et autosuffisante associée à une intégration internationale proactive, profonde, substantielle et efficace, en améliorant constamment la force et la résilience internes.Le chef du gouvernement a également partagé avec le WEF et les entreprises les avantages du Vietnam et a affirmé que le Vietnam accompagnait et coopérait toujours avec les investisseurs dans un esprit de « bénéfices harmonieux et de risques partagés ».De leur côté, les dirigeants du WEF et les représentants des entreprises participantes ont souligné le Vietnam comme l'un des points pertinents de la reprise économique de la région, et que le pays indochinois joue un rôle pionnier dans la transformation du modèle de croissance.Le WEF identifie le Vietnam comme l'un des pays présentant le plus grand intérêt pour le monde des affaires lors de cette réunion, tandis que de nombreuses entreprises ont exprimé leur satisfaction quant aux projets d'investissement au Vietnam et ont apprécié la détermination du gouvernement à créer un environnement d'investissement attractif, ainsi que leur attention et leur soutien au milieu des affaires.Lors du dialogue, les partenaires manifestent leur intérêt à connaître les politiques du Vietnam dans des domaines émergents tels que la transition verte, le développement des énergies renouvelables, l'exploitation minière des terres rares, le développement de l'industrie des semi-conducteurs et du marché des crédits carbone, ainsi que la mise en œuvre de la Planification de l'électricité VIII.- VNA