Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réitéré la promesse de faciliter l’expansion du groupe de sport allemand Adidas au Vietnam pour contribuer aux activités du groupe ainsi qu’au développement socio-économique du Vietnam et à l’approfindissement des relations de coopération Vietnam-Allemagne.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le directeur général de Adidas Kasper Rorsted, à Hanoi, le 31 octobre. Photo: VNA



Le Vietnam se prépare à accueillir la prochaine visite du chancelier allemand au Vietnam, a-t-il dévoilé en recevant le directeur général de Adidas Kasper Rorsted, sa première rencontre en personne avec lui après leurs conversations téléphoniques en septembre 2021 et en mars 2022.



Le chef du gouvernement a remercié le gouvernement et le peuple allemands pour leur soutien précieux au Vietnam dans la lutte contre le Covid-19, contribuant à aider le Vietnam à contrôler l’épidémie, à redresser son économie et à afficher une des meilleures croissances de la région au cours des neuf premiers de l’année.

L’Allemagne est le plus grand marché du Vietnam en Europe et le 7e dans le monde, une porte d’entrée importante pour les marchandises vietnamiennes sur le marché. En revanche, le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l’Allemagne en Asie du Sud-Est, a-t-il indiqué.

Le dirigeant vietnamien s’est également félicité des résultats très positifs du groupe Adidas en 2022 dont le Vietnam est toujours sa base stratégique et sa plus importante source d’approvisionnement.

Il a souhaité que Adidas incite les parlements des États membres de l’UE à ratifier aussi rapidement que possible l’Accord de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam (EVIPA) qui devra booster la coopération économique et les investissements entre le Vietnam et les pays européens et qu’il formule des conseils au Vietnam en matière de développement de l’économie numérique, de croissance verte.

Saluant les performances du Vietnam dans le contrôle de l’épidémie, le redressement et le développement socio-économique, notamment dans le contrôle de l’inflation et la réalisation d’une croissance impressionnante, Kasper Rorsted a fait savoir que Adidas continuera à renforcer sa présence au Vietnam pour que le pays devienne un grand centre de production du groupe.

Le directeur général de Adidas a également suggéré que le gouvernement vietnamien crée les conditions permettant au groupe de participer davantage à la formation des ressources humaines pour le Vietnam. – VNA