Conférence nationale en ligne sur le marché immobilier , le 17 février à Hanoï. Photo: VNA Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside ce matin du 17 février une conférence nationale en ligne sur l’élimination des difficultés du marché immobilier et la promotion d'un développement sûr, sain et durable de ce secteur.La conférence vise à évaluer la situation actuelle du marché immobilier , les difficultés et les obstacles ainsi qu’à proposer des solutions pour ce secteur et les domaines connexes, a déclaré le chef du gouvernement.Après cette conférence, le gouvernement publiera une résolution sur le marché immobilier, contribuant à promouvoir un développement sûr, sain et durable de celui-ci sur la base de l'harmonisation des intérêts et le partage des risques entre l’État, les citoyens et les entreprises, a-t-il souligné.