Le Premier ministre Pham Minh Chinh . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'invitation du sultan du Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera par visioconférence du 26 au 28 octobre 2021 aux 38e et 39e Sommets de l'ASEAN, aux Sommets connexes entre l'ASEAN et ses pays partenaires (Chine, Japon, République de Corée, Inde, États-Unis, Australie et Russie), au Sommet ASEAN+3 et au Sommet de l'Asie de l'Est (EAS).

Plusieurs autres sommets de l'ASEAN sont prévus à cette occasion. -VNA