Le Premier ministre inspecte les préparatifs des tireurs au Centre national d'entraînement sportif à Hanoi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé lundi 18 avril encourager les entraîneurs, les athlètes et les artistes et inspecter les préparatifs pour les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Au Centre national d’entraînement sportif, il a exhorté les entraîneurs et les sportifs à surmonter toutes les difficultés en raison de l’épidémie de Covid-19, à s’efforcer de bien accomplir les préparatifs des SEA Games 31, en vue d’obtenir les meilleurs résultats.

Le Vietnam est le pays hôte des SEA Games 31, les entraîneurs et les sportifs doivent donc montrer la tradition nationale de solidarité, d’amitié et d’amour de la paix, contribuant à bien mettre en œuvre la politique extérieure du pays, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre les sportifs au Centre national d'entraînement sportif à Hanoi. Photo: VNA



Au Palais d’athlétisme en salle de My Dinh, le chef du gouvernement les a encouragés les artistes à donner le meilleur d’eux-mêmes de telle sorte que le spectacle de la cérémonie d’ouverture des SEA Games 31 soit impressionnant et unique, traduit la volonté, l’intelligence et l’habileté des Vietnamiens, l’identité culturelle et l’art du Vietnam.

En inspectant le Stade national de My Dinh qui accueillera les cérémonies d’ouverture et de clôture, et nombre de compétitions, il a souligné que l’organisation du plus grand événement sportif régional était un honneur, une responsabilité et une opportunité de promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les ministères, les secteurs et les unités concernés à faire tout leur possible pour que cette fête du sport régional soit impressionnante, sûre et efficace.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (2e, à partir de la gauche) inspecte le Stade national de My Dinh. Photo: VNA



SeSelon le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, malgré des difficultés et défis en raison de l’épidémie de Covid-19, les préparatifs des SEA Games 31 sont mis en œuvre activement et respectent les délais impartis.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront du 6 au 23 mai à Hanoi et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.

La délégation du pays hôte comprendra près de 1.400 sportifs qui concourront dans 40 sports. Elle vise 140 médailles d’or, 77 d’argent et 71 de bronze. –VNA