Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, le président américain Joe Biden, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung à la Conférence de haut niveau sur l'investissement et l'innovation. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Joe Biden, en visite d'Etat au Vietnam, ont assisté ce lundi 11 septembre à Hanoi à la Conférence de haut niveau sur l'investissement et l'innovation.

Cette conférence a été coprésidée par le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, et le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, qui ont déclaré que lors de cette visite d'État du président Joe Biden, les deux pays avaient rehaussé leurs relations au niveau d’un Partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable.

Il s’agit d’un moment historique, d’une nouvelle opportunité et d’un nouveau potentiel pour les deux pays et leurs entreprises de promouvoir la coopération en matière d’investissement, en particulier dans l’innovation. Les deux parties ont appelé les entreprises des deux pays à profiter de cette opportunité pour renforcer la coopération, apportant des bénéfices non seulement aux entreprises mais aussi aux populations des deux pays.

Vue générale de la conférence. Photo: VNA



S'exprimant à cette conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que l'un des objectifs de la visite du président Joe Biden au Vietnam était de promouvoir le développement de l'économie vietnamienne en se concentrant sur la technologie et l'innovation. Pham Minh Chinh et Joe Biden ont convenu de faire des technologies, de l’innovation et des investissements un nouveau pilier important du Partenariat stratégique intégral Vietnam - Etats-Unis

Le chef du gouvernement vietnamien a suggéré aux entreprises des deux pays de donner la priorité aux investissements dans les sciences, les technologies et l'innovation, notamment la transformation numérique, l'industrie des semi-conducteurs, la croissance verte, les énergies renouvelables, la lutte contre le changement climatique et l'économie circulaire.

La politique constante du Vietnam est d'appeler aux investissements et d'ouvrir son marché aux partenaires et entreprises du monde entier, notamment aux entreprises américaines, a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a souhaité continuer de bénéficier d’un fort soutien politique de la part du gouvernement américaine et du président Joe Biden, mais aussi d'un soutien en capital, sciences et technologies et formation des ressources humaines de haute qualité pour aider le Vietnam à transformer son modèle de croissance et à restructurer son économie vers un développement vert, rapide, durable et inclusif.

Il a déclaré que le partenariat stratégique intégral Vietnam - Etats-Unis représenterait une nouvelle pensée, une nouvelle vision et une nouvelle motivation, et créerait une nouvelle force, de nouvelles valeurs.

En accord avec l'opinion du dirigeant vietnamien, le président américain Joe Biden a hautement apprécié les réalisations récentes obtenues par le Vietnam en matière de développement, estimant que c'est désormais une opportunité pour les deux pays de promouvoir leurs relations, non seulement dans l'investissement et l'innovation, mais dans tous les domaines, afin d'apporter une prospérité commune.

Il a proposé aux deux pays et aux entreprises de travailler ensemble pour consolider et renforcer leur coopération à l'avenir.

Les Etats-Unis coopéreront et soutiendront le Vietnam pour saisir les opportunités et affirmé son potentiel, proposant au pays en général et aux entreprises vietnamiennes en particulier de continuer à coopérer étroitement pour promouvoir le développement, notamment dans domaines tels que les sciences et les technologies, l'innovation, l'industrie des semi-conducteurs et la transformation verte, la lutte contre le changement climatique, la formation des ressources humaines, et en participant plus profondément aux chaînes de valeur régionales et mondiales, a-t-précisé. -VNA

