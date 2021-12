Hai Phong, 19 décembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est rendu le 19 décembre dans la ville portuaire de Hai Phong, où il a travaillé avec les autorités locales sur la situation du développement socio-économique de la ville.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la séance de travail avec les autorités de Hai Phong. Photo : VNA



Selon un rapport présenté lors de la séance de travail avec les autorités municipales, le produit intérieur brut régional de Hai Phong a augmenté de 12,38 %, l'indice de développement industriel a augmenté de 19 % en glissement annuel, les investissements directs étrangers ont atteint plus de 3,1 milliards de dollars, soit presque le double du chiffre de 2020, et la valeur des exportations a dépassé 25 milliards de dollars.



Après avoir entendu le rapport, le Premier ministre a souligné que les résultats remarquables de Hai Phong dans tous les domaines ont contribué à améliorer la vie de la population. La ville a également pris des mesures efficaces contre la pandémie, a-t-il déclaré.



Concernant l'orientation à l’avenir, Pham Minh Chinh a appelé les autorités de Hai Phong à promouvoir un développement rapide et durable basé sur la science et la technologie, l'innovation créative et la transformation numérique.



La ville doit développer les industries vertes, les services modernes, le tourisme écologique et l'agriculture de haute technologie, ainsi que garantir l'harmonie entre l'économie, la sécurité, la défense, la culture et la société, a-t-il souligné.



Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de faire de Hai Phong un centre interrégional, et pour cela, il a appelé au développement de services logistiques modernes aux normes internationales, notamment les services aériens et maritimes.

Le même jour, le Premier ministre a visité le port international de conteneurs de Lach Huyen dans la ville de Hai Phong.

Selon lui, le transport maritime est le moyen de transport le plus économique. Le Vietnam doit se doter de ports maritimes capables d’accueillir des navires de plus en plus grands, a-t-il ajouté. Ces nouvelles infrastructures devront répondre aux normes de protection de l’environnement et devront être gérées par une administration numérique performante et des ressources humaines qualifiées, a-t-il conclu.



Pham Minh Chinh a chargé trois entreprises Port de Hai Phong, Tân Cang Saigon et Hataco de moderniser le système de circulation routière reliant le port Lach Huyên et Lach Huyên 2. - VNA