Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté samedi 30 juillet à Hanoi, les investisseurs sud-coréens à renforcer leur présence au Vietnam dans l’esprit des avantages harmonisés et des risques partagés, contribuant à faire du pays une plaque tournante de la chaîne de valeur régionale et mondiale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du dialogue avec les entreprises sud-coréennes à Hanoi, le 30 juillet.



Le Vietnam espère que les entreprises sud-coréennes renforceront leurs liens, créeront les conditions permettant aux entreprises vietnamiennes de participer à la chaîne d’approvisionnement et de production, contribuant à faire bientôt du Vietnam un centre de la chaîne de valeur régionale et mondiale, a-t-il souligné en présidant le dialogue avec l’ambassadeur de la République de Corée et les représentants des entreprises sud-coréennes au Vietnam.

En ce qui concerne le commerce, il a demandé de continuer à renforcer le dialogue politique à travers le mécanisme de l’Accord de libre-échange Vietnam-République de Corée (VKFTA); et de résoudre le déséquilibre de la balance commerciale entre les deux pays, créant des conditions favorables pour que les produits d’exportation du Vietnam tels que les produits agricoles et aquatiques entrent sur le marché sud-coréen.

Des représentants des entreprises sud-coréennes au Vietnam lors du dialogue à Hanoi, le 30 juillet.

Le chef du gouvernement a également proposé de promouvoir la coopération bilatérale dans le développement énergétique, indiquant que le Vietnam encourage le développement des énergies propres et des énergies renouvelables, en mettant en œuvre les engagements de la COP26.

Le Vietnam privilégie la constitution de grands pôles énergétiques adaptés aux avantages compétitifs de ses localités ; le développement d’un système de marché de l’énergie synchrone, compétitif et transparent ; la diversification des formes de propriété et des méthodes commerciales afin de mobiliser des ressources socialisées pour l’investissement et le développement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à Hanoi, le 30 juillet.

En ce qui concerne le développement industriel, le Vietnam accorde la priorité au développement industriel à haute teneur technologique, notamment aux technologies clés de la quatrième révolution industrielle.

Dans le même temps, le pays se concentre sur l’attraction d’investissements pour développer l’industrie manufacturière, en créant une percée dans la formation de nouvelles capacités de production associées à la science et à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique.

Comme il s’agit d’un domaine fort de la République de Corée, le Vietnam souhaite que les entreprises sud-coréennes continuent à renforcer leur coopération et leur investissement au Vietnam, a-t-il ajouté.

Vue du dialogue avec les entreprises sud-coréennes à Hanoi, le 30 juillet.

Actuellement, la République de Corée est le troisième partenaire commercial du Vietnam, après la Chine et les États-Unis. De nombreuses grandes entreprises sud-coréennes ont investi au Vietnam telles que Samsung, LG, Hyosung, Hanwha, Hyundai, CJ Group et Lotte.

Le Vietnam est le premier partenaire économique de la République de Corée, attirant 30% des investissements sud-coréens dans l’ASEAN et représentant 50% du commerce entre la République de Corée et l’ASEAN. – VNA