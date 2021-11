Le Premier ministre Pham Minh Chinh et de dirigeants de divers ministères, secteurs, agences... assitent au spectacle. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Un spectacle intitulé "Foi et aspiration" a eu lieu dimanche soir 21 novembre à l'Opéra de Hanoï, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh et de dirigeants de divers ministères, secteurs, agences du ressort central comme local.

C’est l’un des événements exceptionnels organisés par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour célébrer la Conférence nationale de la culture 2021 qui aura lieu le 24 novembre à Hanoï. Le programme a regroupé plus de 10 unités artistiques professionnelles chargées de la mise en scène et la présentation et d’artistes de nombreuses formes d'art traditionnel, moderne et contemporain.

Le programme a duré 100 minutes et était divisé en trois parties : "Patrie" ; «Chemin que l’on prend » et «Vietnam brillant ».Le programme a affirmé la place de la culture dans le développement du pays. La lutte pour l'indépendance et l’édification nationales au cours du dernier siècle a obtenu de grandes réalisations. L'un des facteurs ayant fait ce miracle était la position du Parti de développer la culture.



Le spectacle a attiré la participation d’unités artistiques comme le Théâtre de chant, de danse et de musique du Vietnam, l’Académie national de la musique, le Théâtre populaire (le "cheo") du Vietnam, le Théâtre de chants, de danse et de musique de l’Armée… et de nombreux musiciens célèbres. -VNA