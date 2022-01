Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé mercredi 12 janvier au secteur de l’intérieur à redoubler d’efforts pour contribuer à la construction d’un gouvernement innovant, intègre, discipliné, réactif et efficace au service du peuple.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la visioconférence organisée par le ministère de l’Intérieur, le 12 janvier. Photo : VNA



S’adressant à une visioconférence organisée par le ministère de l’Intérieur, il a souligné le rôle important et salué les contributions notables du secteur de l’intérieur aux réalisations méritoires accomplies l’an dernier par le pays dans le contexte marqué par la quatrième vague du Covid-19.



En 2021, le secteur de l’intérieur a conseillé au gouvernement, au Premier ministre de construire et de perfectionner les institutions ; au Conseil national électoral, au gouvernement et au Premier ministre d’organiser avec succès les élections de la XVe législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2021-2026, s’est-il félicité.



Des progrès ont été faits dans la réorganisation et le renforcement de l’appareil du système politique, de l’effectif du personnel dans l’appareil de l’État, la décentralisation et la hiérarchisation des pouvoirs, la gestion et l’utilisation des fonctionnaires et employés, la réforme administrative.

Vue de la visioconférence organisée par le ministère de l’Intérieur, le 12 janvier. Photo : VNA



Le chef du gouvernement a cependant indiqué que des améliorations sont possibles pour le secteur quant à la construction des institutions, à la réorganisation de l’appareil au sein des ministères et des branches, et à la gestion d’État des domaines dont il est en charge.



Il a invité le secteur à peaufiner les normes, les critères et le processus relatifs au travail du personnel, à participer aux efforts de contrôle du Covid-19, de relance et de développement socio-économique et à l’assurance du bien-être social, et à contribuer activement à la construction et au perfectionnement des institutions pour dégager les obstacles au développement.



Il a également demandé au secteur et aux localités de peaufiner le mécanisme de gestion des fonctionnaires et employés publics, d’élaborer des politiques de recrutement et d’attraction des talents, et d’innover et de parfaire l’appareil des ministères et secteurs vers la compacité et une plus grande efficacité. – VNA