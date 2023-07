Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté ce samedi matin à une conférence du secteur bancaire, dont le but était de faire le bilan des activités du premier semestre et de définir des objectifs pour le reste de l’année.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste ce samedi matin à une conférence du secteur bancaire. Photo : VNA

L’évenement était organisé par la Banque d’État, à la fois en présentiel à Hanoi et en ligne pour les 62 autres provinces ou grandes villes.

Au cours du premier semestre de l'année, la Banque d'État du Vietnam a géré la politique monétaire de manière ferme, flexible, proactive, opportune et efficace, contribuant à la maîtrise de l'inflation, à la stabilisation de la macro-économie et au soutien et à la promotion de la croissance. La Banque d'État a abaissé 4 fois de suite les taux d'intérêt, avec une réduction de 0,5 à 2 %/an.

La Banque d'État a également déployé des solutions de crédit appropriées, assurant l'approvisionnement en capital pour l'économie mais n'étant pas subjective aux risques d'inflation, a accordé le crédit vers la production, les entreprises, les domaines prioritaires, contrôlé strictement le crédit pour les zones à risque potentielles, créent des conditions favorables à l'accès au capital de crédit. Au 30 juin, le crédit à l'économie atteignait plus de 12,49 millions de milliards de dongs, en hausse de 4,73% par rapport à 2022.

Photo : VNA

En outre, la Banque d'État a restructuré le système des organisations de crédit associés au règlement des créances douteuses, renforcé les activités d'inspection et de supervision, assuré la sécurité du système et poursuive l'amélioration du cadre juridique des activités monétaires et bancaires, la promotion de la transformation numérique, les activités de paiement sans espèces, l’assurance de la sécurité et la sûreté des activités de paiement et des systèmes d'information pour les applications bancaires, la prévention et la lutte contre la criminalité de haute technologie dans le secteur bancaire…

S’adressant à la conférence, le Premier ministre a déclaré que pour les six derniers mois de l’année, il va falloir mettre en place des politiques monétaires flexibles pour lever les obstacles à la production et au commerce, et promouvoir la croissance liée à la stabilité macroéconomique et au contrôle de l’inflation.

Pham Minh Chinh a demandé à la Banque d’État de gérer la croissance des crédits de manière raisonnable et de prendre des mesures énergiques pour réduire les taux d’intérêt bancaires.

Le chef du gouvernement a recommandé de continuer à gérer le taux de change de manière proactive et flexible conformément à la situation nationale et internationale, aux macro-équilibres, aux objectifs de la politique monétaire et avoir une intervention flexible pour stabiliser le marché des devises.

Il a également demandé de renforcer l'inspection et la supervision, promouvoir l'innovation et l'application de la science et de la technologie dans les activités bancaires, favoriser la communication; former le personnel pour répondre aux exigences des tâches dans la nouvelle situation. - VNA