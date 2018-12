Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc visite une exposition dans le cadre de la conférence. (Photo: VNA)

An Giang (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a participé samedi à la conférence de promotion de l'investissement dans la province méridionale d'An Giang.

Le chef du gouvernement s'est félicité du succès de la conférence, au cours de laquelle les autorités locales ont délivré 25 licences d'investissement dans l'agriculture, le commerce, les services et le tourisme, tandis que neuf entreprises se sont engagées à investir plus de 132.000 milliards de dongs dans la localité.

Après avoir souligné le potentiel de cette province du delta du Mékong dans la riziculture et l'aquaculture, en particulier dans la production de poisson tra, Nguyen Xuan Phuc a appelé An Giang à concentrer ses efforts dans l’amélioration de son environnement d'investissement, le développement de ses ressources humaines et de ses infrastructures, et l'application des technologies de pointe dans l'industrie de transformation des produits agricoles et aquatiques.

An Giang et d'autres provinces du delta, Kien Giang et Ca Mau ainsi que la ville de Can Tho devraient valoriser leur rôle dans la zone économique de pointe du delta du Mékong afin d'encourager le développement économique de la région Sud, a exhorté le Premier ministre.

An Giang est connu comme l'un des plus grands producteurs de riz et de produits aquatiques au Vietnam. L’aquaculture est considérée comme le secteur économique clé de la localité, avec une superficie de 2.700 ha et une production de plus de 379.000 tonnes par an. La province prévoit d'étendre la superficie d’élevage des poissons tra et basa à 1 740 hectares, avec une production de 287 000 tonnes par an.

La localité compte actuellement 23 usines de transformation de produits aquatiques, d’une capacité de 400.000 tonnes par an. -VNA