Le Premier ministre Pham Minh Chinh part pour participer à la 20e CAEXPO et au CABIS à Nanning, en Chine. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 16 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté Hanoï pour aller assister à la 20e Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et au Sommet des affaires et des investissements Chine-ASEAN 2023 (CABIS) à Nanning, province chinoise du Guangxi, du 16 au 17 septembre, à l'invitation du gouvernement chinois.



Le chef du gouvernement est accompagné, entre autres, par le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien, le ministre des Finances Ho Duc Phoc, le président de la Commission pour la gestion du capital de l'État dans les entreprises Nguyen Hoang Anh, et plusieurs autres personnalités.



La CAEXPO et le CABIS sont organisées chaque année conjointement par la Chine et l'ASEAN dans la ville de Nanning, province du Guangxi (Chine), et constituent l'une des 10 plus grandes foires d'exposition de Chine. Lors des 19 éditions précédentes, des dirigeants du gouvernement vietnamien ont été présents et le Vietnam a été le pays membre de l’ASEAN avec le plus grand nombre de stands et d'entreprises participantes.



La CAEXPO et le CABIS 2023 font partie d'une série d'événements marquant le 20e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique Chine-ASEAN. La délégation d'entreprises vietnamiennes est la plus grande parmi celles des pays de l’ASEAN, avec 250 stands couvrant une superficie de 5.000 m2.



La tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh poursuit la tendance au développement et les nombreux résultats positifs dans les relations Vietnam-Chine, surtout après la visite officielle en Chine du secrétaire général Nguyen Phu Trong fin 2022 ainsi que les échanges de haut niveau depuis début 2023 jusqu'à aujourd'hui, et plus récemment, la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine, et sa participation à la 14e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (FEM) à Tianjin (Chine) en juin 2023.



En 2022, le commerce bilatéral Vietnam-Chine a atteint 175,56 milliards de dollars. Il s’est chiffré à 105,5 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2023. Pendant cette même période, les investissements chinois au Vietnam ont été de 1,3 milliard de dollars avec 399 projets, faisant de la Chine le 2e plus grand investisseur étranger au Vietnam. Selon les calculs cumulatifs jusqu’au 20 août 2023, la Chine était au 6e rang parmi les 143 pays et territoires versant des investissements directs au Vietnam, avec 3.949 projets valides, d’un capital total enregistré de plus de 25,8 milliards de dollars. La Chine a été en tête en matière de nombre de touristes au Vietnam pendant de nombreuses années. Après une période de stagnation due à l'épidémie de COVID-19, au cours des six premiers mois de 2023, plus de 557.000 visiteurs chinois sont venus au Vietnam.



La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la CAEXPO et au CABIS 2023 démontre l'importance accordée par les deux pays à l'amitié Vietnam-Chine, à la coopération ASEAN-Chine et aux relations entre les localités, entreprises vietnamiennes et le Guangxi (Chine). Elle illustre en outre la grande confiance politique mutuelle et confirme la ligne diplomatique du 13e Congrès national du PCV qui promeut l’indépendance, l’autonomie, pour la paix, la coopération et le développement, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures.-VNA