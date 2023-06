Le 29 juin à midi, les secouristes sont parvenus à localiser deux personnes ensevelies. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 29 juin, le Premier ministre a promulgué le télégramme officiel n° 591/CD-TTg concernant le traitement des conséquences du glissement de terrain survenu dans la province de Lam Dong et la résilience aux glissements de terrain pendant la saison des pluies.



Au petit matin du 29 juin 2023, un glissement de terrain s'est produit dans la ville de Da Lat, province de Lam Dong, ensevelissant deux personnes, blessant certaines autres et endommageant des maisons. Le Premier ministre a adressé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes.



Le chef du gouvernement a demandé au président du Comité populaire provincial de Lam Dong de continuer à diriger le traitement des conséquences du glissement de terrain, ainsi que les activités de soutien aux victimes et leurs familles. Il lui est également nécessaire d’ordonner aux organes compétents locaux de déterminer la cause exacte du glissement de terrain.



Les présidents des Comités populaires de niveau provincial doivent ordonner aux organes compétents locaux d’examiner et détecter rapidement les zones à risque de glissement de terrain lors de fortes pluies prolongées pour évacuer et relocaliser les habitants de manière proactive et avoir des plans pour assurer la sécurité de la vie et des biens des gens...-VNA