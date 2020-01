Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout) lors de la séance de travail. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu le 20 janvier à Hanoï une séance de travail avec son groupe de conseillers économiques.



Selon son chef Nguyen Duc Kien, l’année dernière, le groupe de conseillers économiques du Premier ministre a travaillé avec la Banque mondiale, l’Académie politique nationale Ho Chi Minh et l’Académie des sciences sociales du Vietnam dans des études sur un nouveau modèle de croissance axé sur l’innovation. Le groupe a donné au Premier ministre des conseils sur les mesures à prendre pour assurer la stabilité économique et promouvoir la croissance, ainsi que sur les orientations pour les stratégies de développement socio-économique. En 2020, le groupe continue de travailler pour donner au Premier ministre des conseils sur les mesures à prendre afin d’atteindre les objectifs fixés.



Appréciant le travail du groupe de conseillers économiques du Premier ministre, Nguyen Xuan Phuc a insisté sur la mission d’atteindre cette année de meilleurs résultats que 2019. Il a déclaré souhaiter que le groupe ait de nouvelles idées et initiatives pour aider le pays à atteindre une croissance élevée dans un contexte d’évolutions complexes de la situation mondiale.



Il lui a demandé de veiller de près la situation nationale et internationale afin de découvrir à temps des problèmes surgissant et d’avancer des solutions efficaces. Il lui a également recommandé d’avoir une vision sur 2021-2025, de contribuer activement à l’élaboration des politiques et des lois.



Le Premier ministre a affirmé qu’il était prêt à écouter les idées des conseillers, avant de souhaiter que les conseils se basent sur la réalité et soient pratiques, objectives, indépendantes, franches et pour les intérêts nationaux. -VNA