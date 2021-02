Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a eu le 11 février des entretiens téléphoniques séparés avec le secrétaire général et Premier ministre du Parti populaire révolutionnaire lao Thongloun Sisoulith, et le président du Parti du peuple cambodgien et Premier ministre Samdech Techo Hun Sen.

Photo : VNA

Au cours de leurs entretiens, les parties ont exprimé leur joie des excellents résultats de la coopération au cours de l’année écoulée ainsi que des efforts visant à développer davantage les relations Vietnam-Laos et Vietnam-Cambodge.Les dirigeants lao et cambodgien ont félicité le Vietnam pour ses réalisations enregistrées en 2020 et le succès de son récent 13e Congrès national du Parti.Les trois dirigeants devraient tenir une réunion conjointe en ligne au premier trimestre de 2021 pour discuter des mesures visant à porter les relations des trois voisins fraternels à une nouvelle hauteur, pour un développement et une prospérité communs.A l’occasion du Nouvel An lunaire, l’Année du Buffle, les dirigeants lao et cambodgien ont adressé leurs félicitations au Parti, à l’Etat et au peuple vietnamiens.- VNA