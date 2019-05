Hanoi (VNA) - L’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA) de 2016 a aidé le Vietnam à renforcer son commerce avec la Russie, a déclaré le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc à l’Agence de presse russe TASS à l’occasion de sa visite officielle du 20 au 23 mai en Russie.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc à son arrivée à l’aéroport de Pulkovo 1 de Saint Petersbourg. Photo : VNA



"L’UEEA entré en vigueur en octobre 2016 a donné une impulsion majeure à la croissance durable du commerce russo-vietnamien", a-t-il déclaré, ajoutant qu’en 2017, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Russie ont crû de 31% par rapport à 2016 et atteint 3,55 milliards de dollars.



En 2018, le commerce entre les deux pays a continué d’afficher une dynamique ascendante, atteignant 4,5 milliards de dollars, soit une hausse de 28,6% par rapport à 2017. Au premier trimestre de 2019, les échanges bilatéraux ont progressé de 10,65% comparé à la même période de l’année dernière, à 1,13 milliard de dollars.



Le chef du gouvernement vietnamien a également noté que la coopération en matière d’investissement continuait de s’élargir ces derniers temps avec de nouveaux projets d’envergure dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l’électricité, de concert avec la coopération traditionnelle dans l’éducation et la formation, la science et la technologie, ainsi que la coopération renforcée dans la culture, les sports et le tourisme.



"L’agriculture est l’un des domaines de coopération les plus prometteurs avec le plus grand potentiel en termes de croissance possible du commerce et des investissements", a-t-il souligné.



Il convient de noter en particulier le projet de la société vietnamienne TH sur la construction d’un complexe de fermes d’élevage de vaches laitières et de production de lait dans la région de Kalouga, en Russie centrale. Le coût du projet dépasse les 2,7 milliards de dollars.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a fait savoir qu’il comptait se concentrer sur la mise en œuvre de projets économiques bilatéraux clés lors de son prochain entretien avec le Premier ministre russe Dmitri Medvedev mercredi 22 mai à Moscou.



"Lors de l’entretien à Moscou, nous aurons un échange de vues sur des domaines de coopération concrets. En particulier, nous discuterons de mesures visant à résoudre les problèmes actuels sur la voie de la coopération, ainsi que de nouvelles mesures visant à renforcer les relations entre le Vietnam et la Russie dans des domaines clés, notamment dans les domaines du commerce et de l’économie et de l’investissement", a-t-il indiqué.

Selon le dirigeant vietnamien, la plus grande attention sera concentrée sur la mise en œuvre de grands projets communs, tels que la construction d’un Centre de science et de technologie nucléaires au Vietnam.

Cet ouvrage "aura une importance stratégique majeure pour le développement des possibilités d’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire au Vietnam", a-t-il déclaré.

Parmi les sujets qu’il envisageait de traiter lors de son entretien à Moscou, il a évoqué des questions de coopération dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la construction d’infrastructures énergétiques et de moyens de transport au Vietnam, ainsi que de l’assistance de la Russie à la mise en place d’un gouvernement électronique. – VNA