Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (2e de droite) rencontre des responsables de groupes économiques suédois. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Suède, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le 27 mai à Stockholm, des responsables de groupes économiques suédois de premier rang, tels que Electrolux, Oriflame, Scania, ABB, Ericsson, Volvo…

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a tenu en haute estime le prestige et la valeur des labels de ces groupes suédois sur les marchés internationaux comme vietnamien, avant de leur demander d’appliquer des nouvelles technologies dans leurs activités de production au Vietnam ainsi que d’intensifier leurs contributions au développement socioéconomique du pays.

De son côté, la présidente du Chambre de Commerce et d’Industrie de Suède, Ylva Berg a remercié le gouvernement vietnamien et ses organes compétents pour leur soutien accordé à la partie suédoise dans l’organisation des activités dans le cadre de la récente visite au Vietnam de la princesse héritière.

La visite du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc marquera un nouveau jalon dans le processus de promotion de la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce et l’investissement, a-t-elle ajouté.

Les responsables des groupes suédois ont exprimé le souhait de voir l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne être signé dans les meilleurs délais, au bénéfice des échanges commerciaux Vietnam-Suède.

Applaudissant l’engagement et la volonté de ces groupes, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que les organes concernés feraient tous les efforts pour les soutenir, eux ainsi que d'autres entreprises suédoises.

Il a promis d’écouter et de régler les difficultés afin d’introduire des sciences et des technologies avancées de la Suède sur le marché vietnamien.

En tant que porte d’entrée à l’ASEAN et avec un bon nombre d’accords de libre-échange de nouvelle génération, le Vietnam est un marché ouvert pour les sociétés suédoises, a-t-il souligné.

Pour sa part, le ministre de l’Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh a tenu en haute estime les résultats des grands groupes suédois sur le sol vietnamien ces derniers temps. Il a également apprécié la coopération entre l’investisseur ABB et le Vietnam en vue de compléter le réseau électrique national, lui demandant de poursuivre sa coopération avec Hanoï en matière de recherche de mesures visant à garantir la sécurité du réseau national et à assurer une gestion optimale.

Le chiffre d’affaires des entreprises suédoises devraient augmenter fortement, en particulier après la signature de l’Accord de libre-échange UE – Vietnam, a-t-il affirmé. -VNA