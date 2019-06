Hanoi (VNA) - En marge du 34e Sommet de l'ASEAN, dans l'après-midi du 22 juin à Bangkok, en Thaïlande, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le Premier ministre thaïlandais, Prayuth Chan-ocha; le président indonésien Joko Widodo; le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha (Photo: VNA)



Lors de la réunion avec le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a une nouvelle fois félicité Prayuth Chan-ocha d'avoir été élu par l'Assemblée nationale pour devenir le 30e Premier ministre de la Thaïlande.

Les deux Premiers ministres ont exprimé leur satisfaction devant le développement satisfaisant, de plus en plus étroit et confiant dans les relations bilatérales au cours des dernières années, ont convenu de se coordonner prochainement pour mettre en place un programme d'action servant de base à une mise en œuvre efficace, substantielle et intégrale le partenariat stratégique intensifié Vietnam - Thaïlande dans la nouvelle période. Les deux parties ont convenu de collaborer pour promouvoir la mise en œuvre d'importants mécanismes de coopération bilatérale en 2019, notamment la quatrième réunion des Cabinets conjointe au Vietnam.

Les deux Premiers ministres ont affirmé leur détermination à renforcer la coopération économique et commerciale, en vue de réaliser un chiffre d'affaires bilatéral de 20 milliards d’USD d'ici 2020 et de parvenir à un commerce bilatéral plus équilibré entre les deux pays. Les deux Premiers ministres ont également souligné qu'il importait de renforcer la connectivité entre le Vietnam et la Thaïlande, ainsi qu'avec d'autres pays de la sous-région du Mékong, par le biais de projets visant à relier les routes et les voies navigables au service de la coopération dans le commerce, le transport, le tourisme et les échanges de personnes entre les pays de la région.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exprimé sa conviction que la Thaïlande assumera avec succès le rôle de président de l'ASEAN en 2019, contribuant de manière positive à la construction d'une communauté de l'ASEAN forte, unie, autonome et durable.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le président indonésien Joko Widodo (Photo: VNA)



Lors de la réunion avec le président indonésien Joko Widodo, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc l’a félicité pour sa réélection au poste de président de la République d'Indonésie. Les deux dirigeants ont affirmé leur détermination à coordonner et à mettre en œuvre efficacement le programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique Vietnam-Indonésie entre 2018 et 2023 et les accords conclus lors de la visite d'Etat au Vietnam du président Joko Widodo en septembre 2018.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations de tous les niveaux et de tous les canaux, afin de promouvoir les échanges entre les deux peuples afin de renforcer constamment l'amitié, la compréhension et la confiance entre les dirigeants et les peuples des deux pays. Les deux dirigeants ont affirmé leur détermination à promouvoir la coopération dans les domaines économique, commercial et d’investissement, à la mesure du potentiel et de la portée des relations bilatérales. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a proposé que les deux parties créent de nouveaux avantages pour leurs produits d'exportation, limitant l'application de barrières commerciales.

Les deux dirigeants ont souligné l'importance de la coopération maritime et ont convenu de coordonner la mise en œuvre effective des éléments pertinents du programme d'action pour la période 2018-2023, notamment en continuant de promouvoir des négociations sur la délimitatin de la zone économique exclusive entre les deux pays. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé à l'Indonésie de traiter correctement les problèmes de navires de pêche et de pêcheurs du Vietnam dans un esprit d'amitié et d'humanisme, conformément au droit et aux pratiques internationaux.

Les deux dirigeants ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun et ont convenu de renforcer la coordination des positions dans les enceintes multilatérales, en particulier l'ASEAN et les Nations Unies, en particulier en 2020 lorsque les deux pays sont membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le Premier ministre Lee Hsien Loong (Photo: VNA)



A cette occasion, à la demande de la partie singapourienne, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le Premier ministre Lee Hsien Loong.

Lors de la réunion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s’est déclaré insatisfait du discours prononcé par le Premier ministre Lee Hsien Loong le 31 mai 2019 au sujet du Vietnam et du Cambodge entre 1979 et 1980.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé : l'histoire a prouvé que les jugements de Singapour sur le rôle du Vietnam à l'époque n'étaient pas corrects et que la réitération de ces préjugés a profondément blessé le Vietnam et le Cambodge, en particulier les familles de centaines de milliers de volontaires vietnamiens qui ont sacrifié leur sang pour rétablir la paix, libérer le peuple cambodgien du régime brutal des Khmers rouges et du difficile processus de construction du pays.

Le Premier ministre Lee Hsien Loong a expliqué que Singapour n’avait aucune intention de nuire au Vietnam, ne faisant que répéter un triste chapitre de l’histoire de l’Indochine afin de souligner la paix, la stabilité et la prospérité d’aujourd’hui qui ne sont ni naturelles ni contextuelles. L’ASEAN continue de maintenir sa solidarité, sa cohésion et de renforcer sa coopération. Le Premier ministre Lee Hsien Loong a également souligné que Singapour attachait une grande importance à l'amitié et à la confiance avec le Vietnam, appréciait le rôle joué jusqu'ici par le Vietnam et les contributions importantes qu'il a apportées au maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement dans la région, ainsi qu'au processus d’édification de la communauté de l'ASEAN fort, solidaire et autonome.

Les deux Premiers ministres ont grandement apprécié la réunion pour les aider à mieux se comprendre, ont approuvé l’esprit de s’orienter vers l’avenir, s’efforçant de promouvoir fermement le partenariat stratégique Vietnam-Singapour dans tous les domaines. Le Vietnam assumant le rôle de président de l'ASEAN en 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2020-2021, les deux parties ont convenu de renforcer encore les échanges, la consultation et la coordination sur les problèmes régionaux et internationaux d’intérêt commun, notamment par le maintien de la solidarité, du consensus et des points de vue de l'ASEAN en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

S'agissant de la question de la mer Orientale, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et les dirigeants thaïlandais, indonésien et singapourien ont convenu de continuer à renforcer la coopération maritime en coordonnant les efforts pour promouvoir la mise en œuvre intégrale de la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC), parvenant bientôt au Code de conduite en mer Orientale (COC), de manière efficace et effective, garantissant les intérêts de la communauté internationale. -VNA