Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la rencontre (Photo: VNA)



Da Nang (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu une rencontre cordiale avec d'anciens hauts responsables de la région centrale dans la ville de Da Nang le 12 janvier, au seuil du Tet traditionnel, le plus grand festival annuel du pays.

Passant en revue la situation du pays au cours de l'année écoulée, le Premier ministre a affirmé les succès globaux du Vietnam. Concernant le récent incident survenu dans la commune de Dong Tam, le chef du gouvernement a souligné l'importance du principe de prendre le peuple pour racine, et les individus et les organisations qui résistent aux fonctionnaires en service et causent des conséquences particulièrement graves doivent être traités sérieusement par la loi.

Le Premier ministre s'est déclaré heureux qu'au cours de l'année écoulée, la région centrale et le Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) aient enregistré de beaux développements et ont fait l'éloge du développement du tourisme local qui attire de plus en plus de visiteurs nationaux et étrangers.

Le dirigeant a également exprimé son espoir que les autorités et les habitants des localités du Centre travailleront plus dur pour attirer plus d'investissements pour leur développement, contribuant ainsi à bâtir un Vietnam prospère et puissant. -VNA