Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu jeudi 16 mai à Hanoï le ministre malaisien des Affaires étrangères, Saifuddin Abdullah, affirmant que le Vietnam prenait en haute considération les relations de coopération avec la Malaisie, son partenaire de premier plan.

Le Vietnam et la Malaisie entretiennent une bonne relation politique et de confiance et partagent des intérêts stratégiques communs. Le Premier ministre vietnamien a demandé aux deux ministères des Affaires étrangères de coopérer étroitement pour promouvoir les liens bilatéraux.

Saifuddin Abdullah a annoncé que le Premier ministre malaisien souhaitait promouvoir les relations de coopération avec le Vietnam. Il a proposé la coopération bilatérale dans les domaines prometteurs comme les technologies 4.0, le robot.

A propos de la question de la Mer Orientale, le ministre malaisien a souligné la nécessité d’unifier les positions au sein de l’ASEAN pour accélérer les négociations du Code de conduite en Mer Orientale (COC) avec la Chine.

Le chef du gouvernement vietnamien a demandé aux deux pays de porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars et plus en 2020 et à la Malaisie de renforcer la consommation des produits aquatiques et agricoles, du riz du Vietnam et d’intensifier la coopération dans la pêche. Il a souhaité voir les deux parties stimuler leur coopération dans les infrastructures, les hautes technologies, la logistique, l’énergie, le pétrole. «Le gouvernement vietnamien s’engage à créer les conditions optimales aux entreprises malaisiennes opérationnelles au Vietnam », a-t-il dit.

Nguyen Xuan Phuc a partagé le même point de vue que le ministre malaisien sur la promotion des négociations du COC, dans le respect de la souveraineté des pays et du droit internationale et pour la garantie de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de la navigation aérien et maritime en Mer Orientale. -VNA