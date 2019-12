Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le ministre laotien des Affaires étrangères Saleumxay Kommasith. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu jeudi matin à Hanoï le ministre laotien des Affaires étrangères Saleumxay Kommasith en visite officielle au Vietnam.

Nguyen Xuan Phuc a félicité le Laos pour sa croissance économique élevée de 6,4%, sa stabilité politique et plusieurs autres réalisations en dépit des difficultés causées par les catastrophes naturelles … Il s'est félicité du développement des relations Vietnam-Laos en 2019, du renforcement des mécanismes de coopération bilatérale, ainsi que des visites et contacts réguliers entre les dirigeants des deux pays.

Le Premier ministre a suggéré aux ministères, organes et localités des deux pays de dresser le bilan du plan de coopération bilatérale en 2019 et de l’accord de coopération bilatérale pour la période 2016-2020 ; de trouver des solutions aux difficultés rencontrées dans quelques projets clés ; et de présenter des propositions pour rendre la coopération bilatérale plus profonde et substantielle.

Il a déclaré apprécié les contributions des ministères vietnamien et laotien des Affaires étrangères à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre les deux pays.

Le Premier ministre a déclaré espérer que les deux parties collaboreraient étroitement pour célébrer les grands anniversaires communs des deux pays; sensibiliser les Vietnamiens et les Laotiens, notamment les jeunes, aux relations spéciales Vietnam - Laos.

Nguyen Xuan Phuc a demandé au gouvernement laotien d’aider les entreprises et les travailleurs vietnamiens sur son sol à éliminer leurs difficultés. Il a déclaré souhaiter que la partie laotienne organise un dialogue direct entre le Premier ministre laotien et les entreprises vietnamiennes.

Le Premier ministre a demandé aux deux parties de renforcer l'échange d'informations, de se soutenir, en particulier dans les questions liées à la sécurité et aux stratégies régionales.

Le ministre laotien Saleumxay Kommasith, de son côté, a informé le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc du succès de la 6e consultation politique au niveau de ministre des Affaires étrangères entre le Vietnam et le Laos.

Saleumxay Kommasith a affirmé que le Laos était prêt à soutenir le Vietnam pour qu’il puisse bien assumer les fonctions de président de l'ASEAN en 2020, ainsi que le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour 2020-2021. -VNA