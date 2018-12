Le PM Nguyen Xuan Phuc préside la réunion du gouvernement de novembre. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Lundi matin, le gouvernement a tenu sa réunion périodique de novembre, sous l’égide du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, pour discuter de la situation socioéconomique en novembre et pendant onze mois de 2018, définir les tâches majeures pour 2019.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné l’importance de la résolution sur la tâche et les solutions majeures pour le développement socioéconomique en 2019 (résolution 01/CP). Il a demandé de faire en sorte que le pays surmonte les difficultés et défis pour bien accomplir les tâches confiées par le Parti, l’Assemblée nationale et la population.

Il a demandé aux membres du gouvernement de discuter de la résolution 01/CP pour continuer à recueillir des avis sur ce document important lors de la conférence entre le gouvernement et les localités qui se tiendra fin décembre prochain.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de discuter du traitement de certains problèmes concernant les plaintes et recours d’habitants. Il a annoncé la décision de créer un groupe de travail spécial, dirigé par le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh, pour traiter les affaires retenant l’attention du public.



A l’approche du Têt traditionnel (Nouvel An lunaire), le Premier ministre a demandé d’assurer la fiabilité du réseau électrique, de renforcer la prévention et la lutte contre les épizooties, ainsi que la lutte contre la criminalité.

Selon le rapport du ministère du Plan et de l’Investissement, l’économie nationale continue de se stabiliser. L’inflation est bien maîtrisée. L’indice des prix à la consommation en novembre est en baisse de 0,29%, niveau le plus inférieur durant ces neuf dernières années.

Les exportations excédentaires ont atteint un record de 6,8 milliards de dollars. Plus de 121.000 nouvelles entreprises ont été créés en 11 mois tandis que près de 31.870 autres ont repris leurs activités. En onze mois, le pays a accueilli plus de 14 millions de touristes étrangers, une hausse annuelle de 21,3%.

Lors de la réunion, les membres du gouvernement ont donné leurs suggestions sur les préparatifs aux projets concernant la Route nationale Nord-Sud, sur la promulgation de documents sur la simplification des formalités de contrôle, sur l’examen des rapports de contrôle… - VNA