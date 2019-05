Moscou, 23 mai (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le 23 mai à Moscou des représentants de l'Association d'amitié Russie-Vietnam et de l'Association d'anciens experts militaires russes ayant aidé le Vietnam pendant la guerre, dans le cadre de sa visite officielle en Russie.



Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam reconnaît pour toujours l’assistance précieuse de l’Union soviétique à sa défense nationale d’hier et de la Russie à son édification nationale d’aujourd’hui.



Il a informé des réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, en particulier les effets positifs de l’Accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasienne sur la croissance économique du pays.



Le Vietnam attache de l’importance au développement des relations avec les amis traditionnels, dont la Russie, a-t-il déclaré, ajoutant que le développement des liens avec la Russie constituait une direction stratégique à long terme du Vietnam.



Il a souhaité que les deux associations organisent davantage d'événements afin de resserrer l'amitié traditionnelle entre les deux peuples et soutiennent activement la communauté des Vietnamiens en Russie.



Le président de l'Association d'amitié Russie-Vietnam, Vladimir Buianov, et le président de l'Association d'anciens experts militaires russes, Nikolay Kolesnik, se sont engagés à contribuer plus activement au développement de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.



Les deux associations vont promouvoir les activités d’échange entre les anciens combattants vietnamiens et russes, ainsi que les échanges culturels, les échanges entre les deux peuples, à l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2020.



À cette occasion, le Premier ministre vietnamien a remis l’Ordre d’amitié de l’État vietnamien à Irina Vladimirova Samarina de l’Université d’État des sciences humaines de Russie et à Vladimir Mazyrin de l’Académie des sciences de Russie pour la reconnaissance de leurs importantes contributions à l’amitié entre les deux peuples.

Le dirigeant vietnamien et sa suite sont allés fleurir la Tombe du Soldat inconnu à la Place rouge et rendre hommage au leader éminent du prolétariat dans le monde entier V. I. Lénine en son mausolée. -VNA