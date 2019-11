Le Premier ministre, Nguyen Xuan Phuc, lors du sommet des PDG d'ASEAN-République de Corée à Busan, le 25 novembre (Photo: VNA)



Busan, 25 novembre (VNA) - Les gouvernements du Vietnam et d'autres États membres de l'ASEAN créent toujours les meilleures conditions pour que les entreprises renforcent la connectivité et encouragent la créativité afin de concrétiser leurs initiatives commerciales sur le marché de l'ASEAN, avec une population de 630 millions d'habitants et une valeur totale en PIB de près de 3 000 milliards d’USD.



C’est ce qu’a annoncé le Premier ministre, Nguyen Xuan Phuc, lors du sommet des PDG d'ASEAN-République de Corée à Busan, le 25 novembre.



Nguyen Xuan Phuc a déclaré qu'il espérait que les entreprises coopéreraient avec les gouvernements pour promouvoir l'application des réalisations de la science et de la technologie, de manière à créer des percées en matière de développement, en particulier dans le contexte de la quatrième révolution industrielle.



Il a estimé que la «nouvelle politique du Sud» initiée par le président sud-coréen Moon Jae-in contribuerait à élever les relations entre l'ASEAN et la République de Corée à une nouvelle hauteur, celle-ci s'étant engagée à s'associer à l'ASEAN pour développer la communauté de l'ASEAN 2025 vers l'objectif commun de paix et de prospérité en Asie de l'Est.



La «nouvelle politique du Sud» devrait également contribuer à faire passer le commerce bilatéral de 160 milliards d’USD en 2018 à 200 milliards en 2020, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam et la République de Corée s'efforcent d'atteindre une valeur commerciale de 100 milliards d’USD l'année prochaine.



L’ASEAN et la République de Corée doivent accélérer le commerce multilatéral en mettant à jour l’Accord de libre-échange ASEAN-R. de Corée, afin de renforcer la confiance des investisseurs et de les encourager à accroître leur production et leurs activités dans les domaines des infrastructures durables, de l’énergie verte et des technologies de l’information, a-t-il souligné.



Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré qu'il espérait voir de plus en plus d'investissements des deux côtés dans les technologies respectueuses de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, l'atténuation des catastrophes naturelles, la prévention et le contrôle des maladies et la gestion de l'eau, entre autres, afin de garantir aux générations futures une vie meilleure.



En tant que président de l'ASEAN en 2020, le Vietnam, ainsi que d'autres membres de l'ASEAN, souhaite la bienvenue aux entreprises sud-coréennes qui suivent la "nouvelle politique du Sud", dans le but de bénéficier d'une coopération fructueuse avec l'ASEAN - une communauté de paix, de convivialité, d'ouverture et de dynamisme, a-t-il souligné.



Le Vietnam a obtenu des succès dans l'amélioration de l'environnement des entreprises reconnus par les organisations internationales, et le pays poursuivra ses efforts pour faciliter les opérations commerciales de toutes les entreprises du pays, a-t-il ajouté.



Le Sommet des PDG de l’ASEAN – R. de Corée a rassemblé plus de 500 dirigeants d’entreprises des deux pays, qui se sont rencontrés pour rechercher des mesures visant à renforcer la coopération dans l’avenir, ainsi que pour discuter du rôle de l’ASEAN dans un environnement commercial mondial en mutation.



Auparavant, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc avait visité un stand vietnamien à l’ASEAN – RoK Business Expo, sur le thème «Invest ASEAN 2019». -VNA