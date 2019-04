Pékin (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a affirmé jeudi 25 avril que le gouvernement vietnamien créait des conditions favorables aux entreprises chinoises pour investir dans le pays, notamment dans des projets d’infrastructure.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc reçoit les entreprises de premier rang chinois, le 25 avril à Pékin. Photo : VNA



Il a tenu des dialogues avec de grandes entreprises chinoises actives dans les domaines de l’infrastructure, de l’énergie, de la finance, des technologies de l’information et des télécommunications, dans le cadre de sa participation au deuxième Forum de "la Ceinture et la Route" pour la coopération internationale (FCR), du 25 au 27 avril à Pékin.



Notant un grand besoin de développement en matière d’infrastructure, d’énergie, de technologie, de finance et de banque au Vietnam dans un avenir proche, le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que le pays avait besoin de ressources, y compris celles du secteur privé, fournies par des sociétés nationales et étrangères.



Il a fait savoir qu’il a eu dans la matinée une entrevue avec le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping. Les deux parties ont discuté des mesures destinées à promouvoir la coopération vietnamo-chinoise dans les temps à venir.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a indiqué que les projets d’investissement peuvent être réalisés sous la forme d’un partenariat public-privé et dans le cadre de la connexion entre le plan "Deux corridors, une ceinture" et l’initiative "la Ceinture et la Route".



Il a également appelé à des investissements dans le secteur de l’énergie, en particulier dans les projets d’énergie propre, dans le contexte des besoins croissants de soutien au développement économique.



En outre, le dirigeant vietnamien a demandé aux sociétés chinoises de technologie et de télécommunications de renforcer leurs activités de production au Vietnam au lieu d’attacher de l’importance à l’importation d’équipements et pièces détachées comme à présent.



Il a plaidé pour une coopération renforcée entre la Banque de développement de Chine avec les compagnies aériennes vietnamiennes pour augmenter le nombre de vols directs, ainsi que la qualité de leurs services.



D’autre part, des représentants d’entreprises chinoises ont exprimé leur impression devant la forte croissance économique du Vietnam, facteur qui a fait du Vietnam une destination de choix pour les investisseurs étrangers.



Ils ont manifesté leur intérêt pour investir dans le secteur de l’énergie, en particulier dans la construction d’infrastructures, l’énergie éolienne et solaire, ainsi que dans la santé et l’agriculture intelligente. - VNA