Le matin du 28 janvier, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a convoqué une réunion d'urgence sur la prévention et le contrôle du COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Après avoir détecté des cas d'infection au coronavirus dans la communauté dans les provinces de Hai Duong et de Quang Ninh (Nord), le matin du 28 janvier, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a convoqué une réunion d'urgence sur la prévention et le contrôle du COVID-19.

S'exprimant lors de la réunion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré qu'il était nécessaire d'être déterminé et opportun avec une attitude plus décisive.

Dans cet esprit, le Premier ministre a proposé de publier des informations mais de ne pas laisser les gens s'inquiéter et être confus; de diffuser rapidement les mesures drastiques et spécifiques dans la prévention et la lutte contre le COVID-19 dans la communauté, notamment dans les deux provinces de Quang Ninh et de Hai Duong.

En ce qui concerne la politique de test des délégués participant au 13e Congrès national du Parti, le Premier ministre a déclaré que cela est nécessaire à réaliser au sein de leurs hôtels.

S'exprimant lors de la conférence, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19 a proposé de réactiver le système national de prévention et de contrôle des épidémies en fonction des situations.

Le vice-Premier ministre a déclaré que, immédiatement après la détection de cas dans la ville de Chi Linh, province de Hai Duong, le ministère de la Santé et la localité sont immédiatement entrés dans une action radicale: la localité a été isolée.

Le vice-Premier ministre a déclaré que c'était la première fois qu’un grand nombre de cas positifs était détecté dans une communauté, ce qui prouve également la réaction très rapide et très forte dans la lutte contre l'épidémie.

Le vice-Premier ministre a suggéré à toutes les localités de réexaminer toutes les mesures de prévention et de contrôle des épidémies, en se concentrant sur la prévention dans tous les aéroports, lieux de transports publics, lieux bondés, établissements de santé, écoles, usines, bureaux, marchés ...

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a également proposé de renforcer la vigilance, d'organiser uniquement les activités réellement nécessaires et de veiller strictement à la réglementation sur la prévention et le contrôle des épidémies.-VNA