Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, les dirigeants de l'ASEAN et le Premier ministre chinois Li Keqiang ont participé le 3 novembre au 22e Sommet ASEAN-Chine, dans le cadre du 35e Sommet de l’ASEAN tenu à Bangkok en Thaïlande.

S'exprimant lors de l’événement, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a partagé les mêmes évaluations que les dirigeants sur le développement des relations ASEAN-Chine. Il a affirmé que l'ASEAN saluait le rôle important de la Chine dans les efforts de maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité pour la prospérité régionale. Le Premier ministre a soutenu la détermination de 2020 en tant qu'année de la coopération économique numérique ASEAN-Chine.

En ce qui concerne la Mer Orientale, Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité de cette ligne de navigation maritime importante du monde ainsi que de la sécurité et du développement de la région constituaient les intérêts et les responsabilités communs de toutes les nations.

Il a affirmé que le point de vue du Vietnam sur la situation en Mer Orientale était très clair et cohérent, ce qui a été exprimé à de nombreuses reprises lors de forums à tous les niveaux. Le Premier ministre a souligné la nécessité de redoubler les efforts aux niveaux bilatéral comme multilatéral pour promouvoir le respect du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), de ne pas répéter les actes contraires au droit international, de créer un environnement favorable au processus d'élaboration des lois, de promotion du dialogue, de renforcement de la confiance, de régler par des mesures pacifiques des différends sur la base du droit international, de mettre en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et d'accélérer l’achèvement du Code de conduite en Mer Orientale (COC).

Les dirigeants de l’ASEAN et de la Chine ont souligné l'importance du partenariat stratégique ASEAN-Chine pour la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité dans la région. Ils ont affirmé leurs efforts pour promouvoir le dialogue, la coopération, l'instauration de la confiance, la formation et le respect des normes de conduite, notamment l’achèvement d’un COC efficace et conforme au droit international.

Ils ont aussi souligné l'importance de maintenir un environnement de paix, la sécurisé, la stabilité, la liberté, la sûreté et la sécurité en Mer Orientale, de faire preuve de retenu et de ne pas prendre des mesures qui compliquent la situation, de respecter le droit internationale, notamment la CNUDM, la mise en œuvre de la DOC, ainsi que de promouvoir les efforts visant à faire de la Mer Orientale une zone maritime de paix, de stabilité et de coopération.

Dans l’esprit de la Déclaration sur la Vision de partenariat stratégique ASEAN-Chine de 2030, adoptée en 2018, les deux parties se sont engagées à promouvoir la coopération dans des domaines tels que le commerce et l’investissement, ce pour parvenir à l’objectif d'un commerce bilatéral de 1.000 milliards de dollars et d’une valeur d’investissement de 150 milliards de dollars d'ici à 2020; à renforcer la connexion ; à promouvoir les échanges entre les peuples et le tourisme; à promouvoir la coopération en matière d'innovation et de créativité, de développer l’e-commerce, l’économie numérique...

Enfin, les deux parties ont adopté trois documents que sont la Déclaration des dirigeants de l'ASEAN-Chine sur l'Initiative de coopération pour une ville intelligente; Déclaration commune ASEAN-Chine sur le renforcement des échanges et de la coopération en matière de communication; Déclaration ASEAN-Chine sur l'intégration du Plan global de connectivité de l'ASEAN et de l'initiative «la Ceinture et la Route ». -VNA