Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc assiste à l’inauguration de deux lignes aériennes de VietJet Air en Thaïlande. Photo : VNA

Bangkok (VNA) - En marge du 35e Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes en cours en Thaïlande, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté samedi 2 novembre à l’inauguration de deux nouvelles lignes aériennes de VietJet Air à Bangkok.

Ces deux lignes aériennes vont relier Bangkok à Chiang Rai et à Udon Thani, deux provinces du Nord-Est de Thaïlande.

Présent la cérémonie d’inauguration, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh a salué les efforts de cette compagnie aérienne pour s’implanter en Thaïlande. Le succès de VietJet Air a contribué activement aux échanges économiques, commerciaux, culturels et touristiques entre le Vietnam et la Thaïlande.

Toujours samedi après-midi, le chef du gouvernement vietnamien a également assisté à l’inauguration de deux nouvelles lignes de la Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines reliant Bangkok à Da Nang et Phuket à Ho Chi Minh-Ville.

Vietnam Airlines a commencé à effectuer ses vols sur la ligne Phuket-Ho Chi Minh-Ville le 27 octobre, avec cinq vols hebdomadaires. La ligne aérienne Bangkok - Da Nang est aussi exploitée avec la fréquence d’un vol quotidien.

Avec une croissance moyenne de plus de 15% sur la période 2015-2018, la Thaïlande est l'un des marchés de transport aérien principaux et stables de Vietnam Airlines. Le transporteur national a transporté plus de 700.000 passagers entre les deux pays, en hausse de 6% par rapport à 2018.

Le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté à la cérémonie de remise des protocoles d’accord (MoU) de coopération et d’investissement entre le PetroVietnam Power Corporation (PVPower) et la Compagnie énergétique B.Grimm (Thaïlande) ; entre le Comité populaire de la province de Ninh Thuan et le groupe Gulf sur les études sur l’investissement dans le projet de l’électricité de gaz naturel liquéfié de Ca Na.-VNA