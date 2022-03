Hanoi (VNA) – Le Premier ministre malaisien Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob a quitté mardi midi 22 mars Hanoi, terminant avec succès sa visite officielle du 20 au 22 mars 2022 au Vietnam sur l’invitation de son homologue Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre malaisien Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob (à gauche) et son homologue Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Lors de sa visite, il s’est entretenu avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, a rendu une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, a eu des entretiens avec le président de la République Nguyên Xuân Phuc et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê. Il a reçu des entreprises modèles du Vietnam et rencontré la communauté malaisienne au Vietnam.

Les dirigeants ont salué le développement solide et substantiel du partenariat stratégique entre les deux pays. Les deux parties ont convenu de renforcer davantage la confiance politique et de développer le partenariat stratégique Vietnam-Malaisie de manière plus approfondie et plus complète avant l’étape clé du 50e anniversaire des relations diplomatiques en 2023.

Les deux parties se sont engagées à approfondir la coopération politique et économique en promouvant et en menant des mécanismes réguliers de coopération de haut niveau, en renforçant les mécanismes de coopération bilatérale existants, notamment la Commission mixte de coopération économique, scientifique et technologique (JCM) et le Comité mixte du commerce (JTC). Les deux parties ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration pour la mise en œuvre effective de leurs accords signés, y compris le Plan d’action Vietnam-Malaisie pour la mise en œuvre du partenariat stratégique pour 2021-2025.

Les dirigeants ont souligné l’importance de promouvoir régulièrement un commerce bilatéral fort, équilibré et durable vers l’objectif de 18 milliards de dollars d’ici 2025 en vue d’un commerce équilibré entre les deux pays. À cet égard, ils ont convenu d’explorer les moyens d’améliorer l’accès au marché pour les principaux produits d’exportation des deux pays, notamment les produits agricoles et aquacoles, les produits halal, les aliments transformés, les composants et produits électroniques.

Les deux parties ont convenu de faciliter davantage l’expansion des investissements dans les deux pays, en particulier dans les domaines à fort potentiel tels que l’automatisation, la logistique intelligente, l’innovation, la haute technologie, l’économie numérique et la transformation numérique.

Les dirigeants se sont déclarés satisfaits de la coopération en matière de défense et de sécurité et ont convenu de renforcer l’échange d’informations et la coopération entre les marines et les garde-côtes des deux pays afin de traiter efficacement les problèmes maritimes émergents. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération maritime et océanique en accordant la priorité au développement durable de l’économie maritime, à la gestion des ressources maritimes et à la protection de l’environnement marin.

Le rédacteur en chef de la Bernama Khairdzir Md Yunus et la directrice générale de la VNA Vu Viêt Trang lors de la signature de l’accord de coopération professionnelle entre les deux agences de presse. Photo : VNA

Les dirigeants ont réitéré l’importance d’une coopération plus étroite vers la résilience socio-économique et le développement durable après la pandémie de Covid-19. Les deux parties ont convenu d’accélérer les négociations en vue d’un nouvel accord sur les services aériens et se sont félicitées de la conclusion rapide de l’accord sur la reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination contre le Covid-19, qui facilitera les voyages commerciaux sûrs et réguliers entre les deux pays.

Les dirigeants ont réitéré la position constante de l’ASEAN sur la mer de Chine méridionale/Mer Orientale et réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol dans et au-dessus de la mer de Chine méridionale/Mer Orientale, et du règlement pacifique des différends sans recourir à la menace ou à l’usage de la force, conformément aux principes universellement reconnus du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Ils ont appelé à la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale/Mer Orientale (DOC) dans son intégralité et ont été encouragés par les progrès des négociations de fond vers la conclusion d’un Code de conduite efficace et substantiel en mer de Chine méridionale/Mer Orientale (COC) conformément au droit international, y compris la CNUDM de 1982. Ils ont souligné la nécessité de maintenir et de promouvoir un environnement propice aux négociations du COC.

Le Premier ministre Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont supervisé l’échange de documents bilatéraux, notamment le Protocole d’accord sur les activités de coopération juridique ; et le Protocole d’accord sur le recrutement, l’emploi et le rapatriement des travailleurs.

Les deux parties ont en outre signé une lettre d’intention exprimant l’intention de faciliter les travaux en vue de la finalisation d’un Protocole d’accord entre l’Institut des relations diplomatiques et étrangères de Malaisie et l’Académie diplomatique du Vietnam sur la coopération dans le domaine de la formation des diplomates. Les deux parties ont salué l’Accord de coopération professionnelle signé entre l’Agence nationale de presse malaisienne (Bernama) et l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats significatifs de la visite qui ont contribué à renforcer l’amitié et le partenariat stratégique entre la Malaisie et le Vietnam. Le Premier ministre Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob a hautement apprécié l’accueil chaleureux et la gracieuse hospitalité réservés à la délégation malaisienne par les dirigeants et le peuple vietnamiens lors de sa visite. Il a en outre invité les dirigeants vietnamiens à se rendre en Malaisie au moment qui leur conviendra. – VNA