Vientiane (VNA) - Le Premier ministre lao Phankham Viphavanh a reçu vendredi matin, 4 novembre, Tran Sy Thanh, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, président du Comité populaire de Hanoï et sa suite en visite de travail au Laos à l’invitation de Athsaphangthong Siphandone, membre du Comité Central du Parti révolutionnaire populaire du Laos, maire de Vientiane.

Le Premier ministre lao Phankham Viphavanh (droite) et Tran Sy Thanh, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, président du Comité populaire de Hanoï. Photo : VNA

Lors de la rencontre, Tran Sy Thanh a informé le Premier ministre Phankham Viphavanh des résultats positifs de la coopération entre les deux capitales Hanoï et Vientiane, en particulier dans le cadre de l'Année de l'amitié Vietnam – Laos et Laos-Vietnam 2022, affirmant que Hanoï continuera à apporter une coopération et un soutien complets à Vientiane. Il a estimé que le Parti et l'État lao continueront à créer des conditions favorables pour que les deux capitales mettent en œuvre la coopération, contribuant ainsi à approfondir la relation de solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos.

Le chef du gouvernement lao Phankham Viphavanh a souligné que la visite de la délégation de Hanoi contribue non seulement à booster les relations entre les deux capitales, mais à promouvoir également à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération intégrale entre les deux pays.

Phankham Viphavanh a affirmé que le Vietnam et le Laos se soutenaient et s'aidaient toujours, soulignant que les dirigeants du Parti et de l'État du Laos continueront à se tenir côte à côte et renforcer la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines, afin que les deux pays puissent construire et développer ensemble, cultiver les relations de grande amitié, une solidarité particulière et une coopération intégrale.

Le Premier ministre Phankham Viphavanh a exprimé son espoir que les deux capitales continueront à se soutenir mutuellement, à s'entraider et à renforcer davantage leur coopération dans les temps à venir.

M. Tran Sy Thanh et M. Athsaphangthong Siphandone assistent à la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre les deux Services de l'Industrie et du Commerce de Hanoï et de Vientiane . Photo : VNA

Plus tôt dans l'après-midi du même jour, la délégation de Hanoï conduite par le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh , a eu une séance de travail avec M. Athsaphangthong Siphandone, maire de Vientiane.

Les autorités des deux villes ont mis l'accent sur les résultats de la coopération entre Hanoi et Vientiane au cours des dernières années, contribuant non seulement au fort développement des deux capitales, mais encore à la préservation et au développement de la relation spéciale d'amitié traditionnelle entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples du Vietnam et du Laos.

Les deux parties ont souligné l’importance de l'accord de coopération pour la période 2022-2025 entre les Comités des Partis et les autorités de Hanoï et de Vientiane, comme une base d'activités spécifiques de coopération bilatérale dans le nouvelle période.

Abordant des domaines de coopération clés dans les temps à venir, M. Athsaphgthong a suggéré que les deux parties prêtent attention à la promotion de la coopération dans le secteur financier, en particulier les finances publiques, l'agriculture et les zones rurales et l'éducation et la formation.

A l’issue de la séance de travail, M. Tran Sy Thanh et M. Athsaphangthong Siphandone ont assisté à la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre les deux Services de l'Industrie et du Commerce de Hanoï et de Vientiane. Il s'agit du premier protocole d'accord dans le domaine de l'industrie et du commerce entre les deux capitales, et constitue l'un des contenus de coopération entre les deux parties au cours de la période 2022-2025. - VNA