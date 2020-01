Dà Nang (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’est rendu lundi 13 janvier dans la ville de Dà Nang (Centre) pour inspecter la préparation au combat du commandement de la 5e région militaire.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc avec des cadres de la 5e région militaire, le 13 janvier à Dà Nang. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a affirmé que le Parti et l’État accordent une grande attention à cette région militaire, soulignant la position importante de la région qui partage la frontière avec le Laos et le Canbodge et compte parmi ses localités des districts et communes insulaires.Il a hautement apprécié que l’Armée populaire du Vietnam, précisément la 5e région militaire, est venue en temps opportun à la rescousse du peuple lao, aidant à réduire les dégâts causés par l’effondrement du barrage Xepian-Xe Namnoy à Attapeu.La 5e région militaire a bien connu la situation frontalière et a accompli avec brio le travail de prévention et de lutte contre la criminalité transfrontalière, notamment la contrebande et le trafic de drogue, a-t-il noté.Le Premier ministre s’est félicité de la bonne mise en œuvre par la 5e région militaire du travail de sensibilisation auprès des masses et de la politique de l’arrière-front, et de la participation à la prévention et à la lutte contre les calamités naturelles.Il a demandé au comité du Parti, aux cadres et aux soldats de la 5e région militaire à continuer à bien posséder les positions, lignes politiques de défense nationale du Parti et de l’Etat, de ne pas relâcher sa vigilance, de connaître parfaitement la situation frontalière, maritime et insulaire. – VNA