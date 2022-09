Hanoï, 28 septembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré le 28 septembre, à Warburg Pincus, un fonds d'investissement américain basé à New York aux États-Unis de renforcer sa coordination efficace avec les agences vietnamiennes afin d'augmenter les investissements à long terme et durables dans son pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Charles Kaye, directeur général mondial de Warburg Pincus . Photo : VNA

Lors d'une réception pour Charles Kaye, directeur général mondial de Warburg Pincus, qui a investi 2 milliards de dollars dans des entreprises vietnamiennes depuis 2013, le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a salué la coopération entre Warburg Pincus et des partenaires locaux.Concernant les relations entre le Vietnam et les États-Unis, le Premier ministre a déclaré que leurs échanges bilatéraux avaient atteint près de 87 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de cette année, en hausse d'environ 20 % en glissement annuel.Les États-Unis restent le plus gros acheteur du Vietnam, tandis que le Vietnam est le 9e partenaire commercial des États-Unis dans le monde et le plus grand de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).En septembre 2022, les États-Unis se classaient 11 sur 139 pays et territoires investissant au Vietnam, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam était un pôle d'attraction pour les géants américains de la technologie comme Apple, Dell et Intel.Pham Minh Chinh a suggéré que Warburg Pincus, avec son réseau mondial de clients, continue de servir de passerelle pour aider les investisseurs des États-Unis et d'autres pays étrangers à accéder au Vietnam.Warburg Pincus devrait accroître ses investissements dans de nouveaux domaines, en particulier les énergies renouvelables, a-t-il poursuivi, appelant l'investisseur à fournir une consultation politique pour le Vietnam.Le gouvernement vietnamien améliorera encore l'environnement des investissements nationaux et soutiendra les investisseurs étrangers dans le pays, a promis Pham Minh Chinh.Pour sa part, Charles Kaye a salué les efforts et les succès du Vietnam dans la maîtrise du COVID-19 et le développement national, ainsi que sa stabilité macro-économique compte tenu des incertitudes mondiales, et le développement des infrastructures, en particulier les infrastructures immatérielles.Le Vietnam est une destination d'investissement de plus en plus attrayante et importante pour les entreprises américaines, et l'une des cinq destinations d'investissement les plus importantes de Warburg Pincus, a-t-il noté.Informant le Premier ministre des opérations récentes de Warburg Pincus, Charles Kaye a promis d'investir au Vietnam à long terme et a exprimé son souhait d'augmenter les investissements dans le pays, en particulier dans les énergies renouvelables dans les parcs industriels et la consultation politique.Il a également fait des propositions concernant des projets d'investissement au Vietnam.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu'un certain nombre de documents juridiques relatifs aux propositions sont en train d'être modifiés et complétés pour correspondre aux engagements internationaux et à la réalité au Vietnam.- VNA