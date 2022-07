Nghe An (VNA) - La province centrale de Nghe An dispose d'énormes opportunités, avantages et ressources pour faire des percées dans les années à venir, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une séance de travail avec la permanence du Comité provincial du Parti, le 24 juillet.

Le Premier ministre lors de la séance de travail. Photo : VNA

Le dirigeant a exhorté Nghe An à mobiliser toutes les ressources pour son développement, en particulier celles à travers le partenariat public-privé (PPP), avec pour tâches immédiates d'assurer la stabilité macro-économique, de contrôler l'inflation et de lutter contre la pandémie de COVID-19, en particulier la vaccination.La localité doit achever sa planification pour la période 2021-2030 au cours du troisième trimestre de cette année, avec un esprit renouvelé et une vision stratégique, a-t-il déclaré, demandant à la province de promouvoir l'économie verte, l'économie circulaire et l'économie numérique, et de diversifier des chaînes d’approvisionnement.Des efforts accrus sont nécessaires dans le décaissement des capitaux d'investissement publics et la mise en œuvre de trois programmes cibles nationaux et d'un autre sur la relance et le développement socio-économiques, a déclaré le dirigeant.Il a suggéré à Nghe An de continuer à considérer l'agriculture, les agriculteurs et les zones rurales comme un pilier de l'économie, et de maintenir trois percées stratégiques, couvrant les infrastructures de transport.Les procédures d'investissement pour le projet d'expansion de l'aéroport de Vinh, le port en eau profonde de Cua Lo et l'autoroute reliant la ville de Cua Lo et le district de Nam Dan devraient être achevées cette année, a-t-il noté.Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Thai Thanh Quy, a indiqué que le produit intérieur brut régional (PIBR) de Nghe An avait augmenté de 6,2 % l'année dernière, soit 2,4 fois plus que la moyenne nationale.Sa collecte du budget de l'État a atteint près de 19.000 milliards de dongs (811,79 millions de dollars), dépassant l'estimation de 44 %. Les revenus d'import-export de la localité ont également augmenté de 59,7 % d'une année sur l'autre.Au cours du premier semestre de cette année, le GRDP de Nghe An a augmenté d'environ 8,44 %, se classant deuxième dans la région du centre-nord et 18 sur 63 villes et provinces du pays, selon le rapport.- VNA